Rei Juan Carlos passeia com sua amante

Os escândalos amorosos não param na Casa Real de Espanha e depois dos rumores que envolveram o Rei Felipe VI e a Rainha Letizia, pela suposta infidelidade desta, agora o Rei Juan Carlos e a rainha emérita Sofia foram expostos no meio do casamento do prefeito de Almeida.

ANÚNCIO

Embora Juan Carlos e Sofía estejam separados há vários anos, ainda não assinaram o divórcio, mas isso não tem sido um problema para ele, pois tem vivido vários romances polêmicos.

Agora, o monarca que abdicou após se envolver em problemas legais, não hesitou em comparecer à cerimônia de casamento acompanhado por aquela que seria sua nova amante, apesar de sua esposa ter estado convalescente nas últimas semanas devido a uma infecção no trato urinário.

Recomendados

Juan Carlos foi visto muito feliz e bem acompanhado ao chegar ao casamento do prefeito na companhia de Laurence Debray, uma jovem morena de origem francesa conhecida por sua biografia sobre o rei, conforme informou Martín Bianchi, especialista em Casa Real.

Apesar da clara diferença de idade entre eles, apareceram muito complementados e sorridentes nas fotos, mas sua aparição causou grande indignação entre os seguidores da monarquia espanhola.

Embora não seja o primeiro relacionamento amoroso que o ex-rei, que agora vive nos Emirados Árabes, presume, cada uma de suas supostas amantes causa impacto na imagem da realeza e agora a preocupação está focada no acesso que a biógrafa tem às informações da família real, o que poderia gerar novas e futuras implicações políticas e pessoais.

Apesar de o ex-monarca não hesitar em exibir seu novo relacionamento, a rainha Sofia não esteve presente no evento, evitando assim um momento desconfortável com seu ex-parceiro.

“Ela o acompanhou e esteve com ele (…) o esperou na porta enquanto eles posavam”. Além disso, admite que Zarzuela não fez referência a esse relacionamento, mas que “alguns juan carlistas têm medo” de que se torne a nova Corinna”, disse o jornalista.

Corinna Larsen teria sido uma das parceiras mais comentadas do Rei Juan Carlos, pois esperava-se que ele assinasse o divórcio e se casasse com ela, mas ele teria sido infiel com várias mulheres, então aquele romance não terminou da melhor maneira.