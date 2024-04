O estranho gesto de Madonna ao entrar em um hotel no México gera zombarias, mas tem um significado importante

Madonna, a Rainha do Pop, deixou uma marca indelével na indústria musical desde o início dos anos 1980 até os dias de hoje. Sua influência e legado transcendem gerações, tornando-a um ícone incontestável, no entanto, também tem sido cercada por controvérsias.

A cantora deu uma série de concertos na Cidade do México, demonstrando por que ainda é tão icônica. Embora cada um de seus números musicais tenha sido comentado, um vídeo em que ela entra em seu hotel desviou a atenção, dividindo opiniões por um gesto estranho.

Madonna foi flagrada fazendo algo que já foi apontado nas redes sociais como uma espécie de "ritual", algo que não seria novo para ela.

Neste vídeo, é possível observar o momento em que a van que transporta a Rainha do Pop chega ao hotel localizado na Cidade do México. Uma vez fora do veículo, Madonna caminha em direção à porta principal do edifício, mas para para se inclinar em frente a um dos pilares e apoiar a cabeça por alguns segundos. Em seguida, ela continua seu caminho.

Nas redes sociais, muitas pessoas zombaram e fizeram memes, apontando que "ela tinha passado dos limites", que "bateu por estar dormindo" ou que estava "procurando sinal" e por isso colocou a testa na coluna. Outros, é claro, desencadearam teorias que sempre cercaram a cantora sobre fazer "rituais satânicos". "É para que não trema na Cidade do México". "Ela é uma bruxa". "Está tentando contatar os alienígenas". "Mais uma prova de que ela é satânica". "Talvez só quisesse sentir o frescor do Pilar hehehe". "É o desmaio que a vidente Moni previu! É um mini desmaio", lê-se.

Este seria o verdadeiro significado do gesto de Madonna

Segundo alguns internautas que defenderam Madonna, o que ela fez faria parte de um ritual de cabala, uma disciplina e escola de pensamento esotérico relacionada ao judaísmo, que ela pratica há anos.

"É uma reverência a tudo o que é recebido (trato, serviço, hospitalidade, respeito etc) dentro da religião que praticam, devem agradecer ao prédio ou casa que os abriga e lhes oferece alimentos e tudo mais", explicou um usuário. "Pela religião que praticam, agradecem pelo local de descanso", "é algo do Kabbalah, é assim que se agradece por ter um lugar de descanso", explicaram outros.

O interesse dela por essa prática tem sido uma parte importante de sua jornada espiritual e influenciou sua vida e carreira de maneiras profundas. Foi em 2009 que a cantora publicou um artigo no jornal "Yediot Aharonot" de Israel, no qual revelou como encontrou um significado profundo na Cabala, enquanto estava grávida de sua filha Lourdes Maria.

O impacto de Madonna

Desde o início, Madonna desafiou as normas sociais e os estereótipos de gênero, estabelecendo um precedente para a liberdade de expressão e autoafirmação. Sua música e sua imagem provocativa quebraram barreiras e abriram caminho para a expressão artística sem restrições. Temas como o empoderamento feminino, sexualidade e liberdade pessoal tornaram-se pilares de sua música, ressoando com audiências de todo o mundo.

Além do seu impacto cultural, Madonna tem demonstrado ser uma artista versátil e visionária. Ao longo dos anos, ela reinventou sua imagem e seu som, adaptando-se às tendências musicais em constante mudança, mantendo sempre sua identidade distintiva. Desde o pop dançante dos anos 80 até as baladas emotivas e colaborações com artistas contemporâneos, Madonna tem mostrado sua capacidade de evoluir e se manter relevante em um cenário musical em constante mudança.