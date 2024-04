“Está grávida?”: Shakira compartilha vídeo poderoso, mas este detalhe gerou impacto nas redes

(Youtube Shakira: "Shakira, Anuel AA - Me Gusta (Official Video)")

A pouco mais de um mês após o lançamento de “Las mujeres ya no lloran”, Shakira voltou ao topo da indústria musical com seu mais recente álbum de estúdio, onde reuniu seus últimos sucessos musicais. Recentemente, a cantora colombiana surpreendeu seus fãs em dobro, pois se apresentou no show do produtor argentino Bizarrap no Coachella 2024 e também revelou informações muito importantes.

Shakira lembrou sua apresentação no Coachella através de um vídeo, mas um detalhe roubou toda a atenção

Durante o seu tempo no palco do Coachella, Shakira anunciou a sua nova turnê mundial: "Finalmente, estamos indo em turnê a partir daqui. A partir daqui, em novembro. Este ano, nesta cidade! Estou ansiosa", expressou a intérprete de "Ojos así". E, juntamente com o anfitrião, apresentou uma versão de "BZRP Music Sessions, Vol. 53", o sucesso de ambos que chegou ao top dez da Billboard Hot 100 no ano passado.

Agora, a cantora de Barranquilla quis recordar esse dia tão especial com uma publicação que fez em suas redes sociais, especificamente no Instagram, onde escreveu o quão feliz se sentiu por ter feito parte de um evento tão importante.

Shakira anunciou sua turnê mundial

"Sonhando com o Coachella! Mal posso acreditar que chegou a hora seguindo este momento épico! Os ingressos para os shows nos EUA/CA #LMYNLWorldTour estarão à venda para o público em geral HOJE através do link na biografia. Mal posso esperar para ver todos vocês em novembro!", escreveu Shakira em seu vídeo.

Alguns internautas afirmam que Shakira está grávida

No entanto, alguns internautas começaram a comentar sobre a possibilidade de uma suposta gravidez da cantora colombiana.

“Está grávida??”, “se nota a barriga” e “é uma mulher que teve 2 filhos e tem mais de 40 anos, acha que ela tem que ter corpo de 20?”, foram algumas das reações.