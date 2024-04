A emocionante promessa que William fez a Lady Di antes de sua morte e que não conseguiu cumprir

Antes de Diana, Princesa de Gales, falecer, seu filho mais velho, o príncipe William, fez uma promessa muito emocionante à sua mãe. De acordo com as informações do mordomo e amigo de Lady Di, Paul Burrell, reveladas em seu livro “A Royal Duty”, o segundo herdeiro da coroa britânica comprometeu-se a devolver-lhe o título de princesa que ela havia perdido após o divórcio com o atual rei Charles III.

O príncipe William fez uma promessa emocionante à Lady Di antes de sua morte, mas não conseguiu cumpri-la

Não é segredo para ninguém que Diana e Charles tiveram um relacionamento muito difícil e que, com o divórcio do casal em 1996, a mãe do príncipe William e do príncipe Harry perdeu o título de realeza.

Príncipe William (Getty Images)

Nesse sentido, Diana já não podia ser chamada de ‘Sua Alteza Real’, um termo que separa a família real do resto da nobreza e que obriga quem não o tem a se curvar e a fazer reverência. Por exemplo, sempre que Diana tinha que se encontrar com Charles após a separação, ela era obrigada a demonstrar todo seu respeito baixando a cabeça.

O príncipe William prometeu a Lady Di que devolveria seu título de ‘Sua Alteza Real’

Naquela época, o príncipe William tinha apenas 14 anos de idade e, de acordo com o livro, prometeu à sua mãe que devolveria o título assim que se tornasse rei do Reino Unido. Infelizmente, Lady Di faleceu um ano após o divórcio e a promessa do jovem príncipe não pôde ser cumprida. No entanto, tanto William quanto Harry têm honrado sua mãe ao longo dos anos.

A monarquia britânica continua a viver uma situação muito complicada, com dois dos seus pilares em total repouso e afastados das suas funções reais, como Kate Middleton e o rei Charles III, ambos diagnosticados com câncer e focados nos seus tratamentos. Por agora, o peso recai sobre o príncipe William, que tem sido fortalecido nos tempos difíceis.