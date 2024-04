Os astros dos esportes que continuam sonhando com uma última estrela

Os nascidos nas décadas de 80 e 90 do milênio passado podem se orgulhar de terem sido contemporâneos de vários dos expoentes mais destacados da história nos principais esportes. O futebol, o tênis, o basquetebol, o automobilismo e o golfe têm desfrutado de grandes referências nos últimos anos, a maioria deles, senão todos, inseridos na discussão sobre se são os melhores de todos os tempos em suas diferentes disciplinas.

ANÚNCIO

Hoje, esses astros estão nas etapas finais de suas respectivas carreiras. No entanto, ainda se recusam a se aposentar, aspirando a conquistar algumas últimas estrelas para aumentar ainda mais suas já gloriosas figuras no firmamento eterno.

Lionel Messi (36 anos)

Ele já ganhou tudo o que podia ganhar a nível de clube na Europa e com a seleção argentina. Por isso, decidiu partir para a tranquilidade que o futebol americano oferece, onde já conquistou o primeiro título na história do Inter Miami, a Leagues Cup 2023, e agora está indo atrás da MLS, onde sua equipe lidera a Conferência Leste e ele está em segundo lugar na artilharia da competição. Com a ‘Albiceleste’, ele ainda tem alguns desafios pela frente, como a Copa América deste ano, que será realizada nos Estados Unidos, enquanto não descarta disputar os Jogos Olímpicos de Paris e a Copa do Mundo de 2026, todos troféus que já estão em seu currículo.

Recomendados

Rafael Nadal (37 anos)

Há alguns anos, ele alcançou 22 títulos de Grand Slam e liderava Novak Djokovic por dois, posicionando-se muito bem para se tornar o tenista com mais títulos de ‘melhores’ da história. No entanto, desde então as lesões não o deixaram em paz, e o sérvio aproveitou a situação para alcançar 24 grandes conquistas. Atualmente, o espanhol tenta deixar as dores de lado para competir na temporada de saibro europeia, estreando no Masters 1000 de Madrid, sempre com o objetivo de ter uma última grande participação em Paris, tanto em Roland Garros como nos Jogos Olímpicos, onde já conquistou medalhas de ouro em simples e duplas.

LeBron James (39 anos)

Ele já possui quatro anéis da NBA, dois com o Miami Heat, um com o Cleveland Cavaliers e outro com o Los Angeles Lakers, e nestes dias está tentando se manter vivo nos playoffs com os californianos, para o que precisam reverter uma desvantagem de 2-0 contra os atuais campeões, Denver Nuggets, que enfrentarão no terceiro jogo da série. Além da liga de basquete americana, os olhos dos norte-americanos também estão voltados para os Jogos Olímpicos de Paris, onde ele liderará o ‘Dream Team’, buscando sua terceira medalha de ouro. Além dos títulos, o grande objetivo que lhe resta é mais simbólico: ele pretende compartilhar a quadra com seu filho na próxima temporada.

Lewis Hamilton (39 anos)

Com sete títulos da Fórmula Um, ele se iguala como o maior vencedor da história com Michael Schumacher, a quem ele quase superou na temporada de 2021, onde perdeu o troféu na última volta para Max Verstappen. Desde então, o piloto holandês da Red Bull tem dominado sem oposição, conquistando um tricampeonato e está a caminho de sua quarta consagração consecutiva em 2024. Por isso, o inglês da Mercedes decidiu dar uma guinada radical e anunciou há alguns meses que em 2025 irá para a Ferrari, em busca deste oitavo título que o colocará acima do histórico alemão, que forjou sua glória justamente na ‘Cavalo empinado’.

Tiger Woods (48 anos)

De todos mencionados, o americano provavelmente é o que está mais distante de renovar seus louros, então parece praticamente impossível que ele possa alcançar o maior vencedor de ‘melhores’ na história do golfe, seu compatriota Jack Nicklaus, que com seus 18 títulos o supera por três. O ‘Tigre’ consegue ser competitivo nos torneios grandes, como no último Masters de Augusta, onde conseguiu passar o corte, mas durante os dias do fim de semana, seu físico, danificado pelo acidente de carro de 2021, acaba cobrando seu preço. Mesmo assim, ele tem um recorde mais ao alcance: com 82 títulos no PGA, está a um de ultrapassar seu compatriota Sam Snead.