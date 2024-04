MasterChef Brasil: Uma codorna mal feita tirou Eduardo da final do reality show

Quase na final do MasterChef Brasil, Eduardo foi eliminado por causa de uma codorna mal feita

No MasterChef Brasil de 2019, o advogado Eduardo Richard foi eliminado por causa de uma codorna. O cozinheiro amador não soube desossar a ave e acabou eliminado da competição.

O objetivo era preparar uma autêntica codorna no sarcófago para os jurados Henrique Fogaça, Paola Carosella e Erick Jacquin e conseguir o último avental para a final, que ficou com o engenheiro ambiental Rodrigo Massoni.

O curitibano ficou arrasado por sair nos momentos finais do reality gastronômico da Band, mas também soube reconhecer quando perdeu o avental para Rodrigo, que foi consagrado o campeão do MasterChef Brasil de 2019.

“Tive muita dificuldade em desossar a codorna. Ela é muito pequena e tem muito osso e pouca carne”, disse o advogado durante uma entrevista ao site da Band.

Eduardo Richard e Erick Jacquin

O eliminado do MasterChef Brasil daquele ano também deixou claro que nunca tinha feito uma codorna no sarcófago, prato que ficou famoso quando apareceu no filme A Festa de Babette.

“Um corte errado e você perde a pouca carne que tem e não consegue rechear. Eu nunca tinha feito, então fiquei preocupado”, disse o advogado.

O tempo é o maior inimigo no MasterChef Brasil

É muito difícil concorrer com o relógio da cozinha do reality e com Eduardo não foi diferente. Preparar a codorna ficou ainda mais complexo por causa desta pressão.

No MasterChef Brasil de 2019, Erick Jacquin experimenta prato feito pelo curitibano Eduardo (Carlos Reinis/Band)

O cozinheiro amador usou quase metade do tempo dado por Ana Paula Padrão apenas para desossar a codorna e foi desclassificado para a grande final do MasterChef Brasil em 2019.

“Tentei fazer um prato perfeito, mas acabei perdendo muito tempo e não consegui fazer os outros preparos para o prato”, disse o cozinheiro amador, naquela época.

Apesar da derrota na competição gastronômica da Band, Eduardo foi convidado para fazer um estágio com o chef Henrique Fogaça, que disse acreditar no talento do curitibano.