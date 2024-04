Palavrão e Davi: Os destaques de Tadeu Schmidt no Conversa com Bial

Na 8ª temporada do Conversa com Bial, Tadeu Schmidt fala palavrão e diz que jogo de Davi no BBB 24 foi "louvável" (Reprodução/X)

Tadeu Schmidt foi o primeiro entrevistado da 8ª temporada do Conversa com Bial e chamou a atenção nos primeiros minutos do programa da Globo, quando falou um palavrão sem querer.

Ao entrar no estúdio, o apresentador do BBB demorou um pouco para reparar que a plateia contava com mais de 30 ex-participantes do Big Brother Brasil, mas quando tomou consciência soltou um “put@ que pariu”.

Antes disso, Pedro Bial, que foi o primeiro apresentador do reality show da Globo, perguntou se Tadeu não reconhecia algumas pessoas na plateia, que voltou com tudo ao Conversa e fez Schimitd olhar atentamente.

Recomendados

Tadeu Schmidt soltando um palavrão ao ver que a plateia era composta por ex-bbbs #Conversa #ConversaComBial pic.twitter.com/NyBk3ZNnFY — Controle Remoto (@RemotoControlee) April 23, 2024

Quando viu Eliezer, do BBB 22, logo nas primeiras fileiras e outros ex-BBBs, o ex-âncora do Fantástico não segurou o sorriso e muito menos a boca.

É claro que o momento espontâneo viralizou nas redes sociais. Muitos fãs do BBB e do Conversa com Bial ficaram chocados e compartilharam a reação de Tadeu Schmidt. Frases como “eu nasci para ver isso” e “Tadeu falando palavrão na Globo” repercutiram durante a madrugada desta terça-feira (23).

O que Tadeu falou sobre Davi no Conversa com Bial?

Durante a entrevista para Pedro Bial, o apresentador do BBB destacou o jogo do motorista de aplicativo na última temporada. Para Tadeu, Davi foi um participante “louvável”.

“O Davi tem um mérito danado. Ele é um campeão que se entregou, que quis jogar o tempo inteiro”, destacou o jornalista.

Tadeu elogiando Davi: ele tem o mérito danado, ele é um campeão que se entregou jogou o tempo inteiro, a felicidade dele a cada vitória e como ele encarou todos ali.



ninguém vai apagar essa trajetória



TE AMAMOS DAVI 🗣️#ConversaComBial @davibritof pic.twitter.com/7E9caXTW5G — 𝕮𝖔𝖗𝖎𝖓𝖌𝖔𝖚 🚗 𝐃𝐀𝐕𝐈 𝐆𝐎 𝐒𝐎𝐋𝐎 (@Coringouu) April 23, 2024

Tadeu Schmidt não pode revelar para quem torcia no BBB 24, mas aplaudiu a evolução de Davi: “Não é só isso, a alegria em cada vitória. Sabe, a maneira que ele vibrou com cada momento e como ele encarou todo mundo. Isso é muito importante.Ele tem uma postura que é louvável”.

Diferente das outras temporadas, o programa Conversa com Bial é exibido, de segunda a sexta-feira, após o Jornal da Globo.