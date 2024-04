Os bastidores de Renascer: Rodrigo Simas analisa a vida de Venâncio

Em Renascer, José Venâncio teve uma vida cheia de altos e baixos, segundo o ator Rodrigo Simas, que se despediu da novela da Globo de forma trágica.

“Ele teve uma trajetória de encontros e desencontros e terminou a vida numa tocaia sem nem saber de onde surgiu, mas sendo a consequência por ser um Inocêncio”, afirmou o irmão de Felipe Simas.

Nos bastidores da novela Renascer, o galã de 32 anos enxerga que o filho de José Inocêncio (Marcos Palmeira) lutava para ficar livre de diversos traumas, mas acabou tendo sua jornada interrompida por causa da briga do pai com Egídio (Vladimir Brichta).

Após a morte de Venâmcio, Rodrigo simas deixa Renascer e encara desafio no teatro (Reprodução/Globo)

“O José Venâncio estava vivendo crises. Sempre tentando acertar e curar alguns traumas, mas dificilmente conseguia”, destaca o famoso, que viveu dilemas afetivos com Buba (Gabriela Medeiros) e Eliana (Sophie Charlotte).

Venâncio não soube escolher em Renascer

Rodrigo Simas também destacou que escolher foi uma grande dificuldade para o seu personagem no remake de Renascer.

Em entrevista ao GShow, o famoso ator falou como a relação de Venâncio com José Inocêncio, Buba, Teca e Eliana influenciou na trajetória deste personagem.

Na novela Renascer, Rodrigo Simas não usou dublê para gravar cena dentro do caixão (Léo Rosario/Globo)

Para Rodrigo Simas, Venâncio sempre buscou a aprovação de todos: “Cada relação influencia o Venâncio de uma maneira diferente, mas todas são relações de convivência. Talvez, o fato dele querer a aprovação dessas pessoas o fazia ter dificuldade de acertar nas escolhas”.

Além desses personagens, José Venâncio também viveu conflitos com os irmãos e acabou virando alvo da arma do vilão da novela da Globo, que atirou sem piedade no carro de João Pedro (Juan Paiva) numa tocaia para se vingar de José Inocêncio.

A violenta morte de Venâncio na novela

O personagem de Rodrigo Simas foi atingido por um tiro rasteiro dado por Egídio. Ferido e perdendo muito sangue, Venâncio é socorrido por João Pedro, que carrega o irmão até a casa de Morena (Ana Cecília Costa).

Venâncio delira e chama por Maria Santa (Duda Santos). O jovem não resiste ao ferimento e morre antes da chegada de José Augusto (Renan Monteiro), que atesta sua morte.