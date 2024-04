O que é o BOOTY CALL, a prática que Ricky Martin recorre quando não tem parceiro

Ricky Martin tem sido um ícone internacional da música latina. Com seu talento para cantar e se mexer no palco, ele conquistou a todos; no entanto, é sua vida privada que sempre acaba causando caos nas redes sociais.

Em 2023, depois de seis anos juntos, Ricky Martin anunciou que iria pôr fim ao seu casamento com o artista Jwan Yosef. O ex-casal compartilhou um comunicado em conjunto no qual afirmaram que seguiriam caminhos separados, mas que "continuariam lutando juntos" para não quebrar a dinâmica familiar saudável que construíram e continuar a criar os seus filhos com amor e respeito.

Ricky Martin e Jwan Yosef anunciam seu divórcio Instagram (Instagram: @ricky_martin)

"Decidimos terminar nosso casamento com amor, respeito e dignidade por nossos filhos, honrando o que vivemos como casal todos esses maravilhosos anos. Nosso maior desejo agora é manter uma dinâmica familiar saudável e um relacionamento centrado na paz e na amizade para continuar a criação conjunta de nossos filhos, preservando o respeito e o amor que temos um pelo outro."

Juntos tiveram dois filhos em comum: Lucía, nascida em 2018, e Renn, nascido em 2019, mas formaram uma família unida com Valentino e Matteo, os filhos gêmeos que Martin teve em 2008.

O cantor e Jwan Yosef estiveram juntos por 6 anos Instagram (Instagram)

Desde então, a vida amorosa do cantor tem sido um mistério e todos os olhos têm estado sobre ele, esperando por novas notícias a esse respeito.

Foi assim que recentemente surpreendeu a todos ao confessar que tem estado solteiro, mas não sozinho, já que recorreu a uma prática que já está causando polêmica nas redes.

Durante uma entrevista, Ricky foi questionado se estava saindo com alguém depois do divórcio, ao que respondeu que "de jeito nenhum".

"Uma ligação para um encontro casual? Espero que tenha essas ligações", diz o entrevistador, ao que Martin responde: "Sim, claro, somos adultos, não é?"

Ao ser perguntado sobre que tipo de "booty calls" ele tinha e se preferia alguém que estivesse dentro ou fora da indústria, o cantor respondeu que na verdade isso não importa para ele e que estava tudo bem, tanto se fosse de uma forma quanto de outra.

O que é o Booty Call que Ricky Martin pratica?

No panorama contemporâneo dos relacionamentos amorosos, o termo "booty call" surgiu como parte de um vocabulário cada vez mais comum.

Este termo é literalmente traduzido como “chamada de saque” e refere-se a um contato, geralmente por telefone ou mensagens de texto, com o propósito específico de organizar um encontro sexual casual.

O cantor revelou como é sua vida amorosa atualmente Instagram (Instagram)

Esta prática sem dúvida tem sido objeto de discussão e debate pois, enquanto para alguns tem sido normalizada, outros argumentam que reflete apenas uma tendência em busca de gratificação sexual sem necessariamente buscar compromissos emocionais ou relacionamentos duradouros.

A natureza do "booty call" costuma ser impulsiva e espontânea, com o objetivo de satisfazer necessidades sexuais em um momento específico. Muitas vezes, não há uma conexão emocional profunda entre as partes envolvidas, e o encontro pode ocorrer com pouco ou nenhum planejamento prévio.

É importante salientar que o “booty call” não é exclusivo de uma única comunidade ou grupo demográfico, mas pode ser encontrado em diversos contextos sociais e culturais.