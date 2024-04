O detalhe curioso escondido na foto que Kate Middleton tirou de seu filho em seu aniversário que ninguém percebeu

Mesmo em meio à crise que a monarquia britânica enfrenta atualmente devido ao câncer do rei Charles III e Kate Middleton, ainda há momentos de alegria no Palácio de Windsor com o sexto aniversário do príncipe Louis.

O emocionante detalhe oculto na nova fotografia do príncipe Louis, tirada por Kate Middleton

Neste 23 de abril, o Palácio de Kensington está celebrando o aniversário do filho mais novo dos príncipes de Gales, e não perdeu a oportunidade de parabenizar o pequeno através de uma mensagem nas redes sociais, como acontece todos os anos.

Seguindo a tradição, a vida do quarto na linha de sucessão ao trono britânico foi celebrada com uma foto tirada pela própria Kate Middleton, na qual o mais novo é visto muito sorridente enquanto está sobre a grama.

"Feliz sexto aniversário, príncipe Louis! Obrigado por todos os amáveis desejos de hoje", lê-se na descrição do comovente retrato publicado nas redes sociais oficiais.

A nova fotografia do príncipe Louis que está causando furor nas redes sociais

Devido ao terrível erro de edição de fotos cometido por Kate Middleton no início de março, os fãs da família real estavam completamente relutantes em ver um novo retrato do príncipe Louis, já que a teoria era de que o palácio seria mais cuidadoso na divulgação de imagens dos filhos pequenos dos príncipes de Gales.

No entanto, contra todas as probabilidades, o Palácio de Kensington publicou uma imagem inédita do pequeno ‘Lou Bug’, na qual se pode ver, além do óbvio, um detalhe adorável que apenas os verdadeiros fãs mais perspicazes da família Windsor conseguiram notar.

Trata-se do sorriso do príncipe Louis, que agora está faltando dois dentes na fileira inferior, o que evidencia seu crescimento desde a última vez em que foi parabenizado pelas contas oficiais.