MasterChef Brasil: O que você não pode esquecer na hora da inscrição

Ana Paula Padrão brinca com Érick Jacquin nas gravações do MasterChef Brasil

Entender as regras da inscrição é o primeiro passo para entrar na próxima temporada do MasterChef Brasil. Um detalhe importante é a duração do vídeo enviado para a Band.

Segundo as regras compartilhadas no site oficial do MasterChef Brasil, é obrigatório o envio de um vídeo cozinhando. O tempo máximo é de 15 minutos.

No vídeo de inscrição, o cozinheiro amador precisa falar os motivos para ser chamado para o reality show gastronômico da Band e também se apresentar para a produção e os jurados.

Ana Paula Padrão, Érick Jacquin, Helena Rizzo e Henrique Fogaça no estúdio do MasterChef Brasil (Divulgação/Band)

Ou seja, “por que deseja entrar no MasterChef Brasil” é a principal pergunta a ser respondida para entrar no programa apresentado por Ana Paula Padrão na Band.

Outra regra clara sobre o conteúdo deste vídeo é que o participante pode escolher qualquer receita e não é preciso fazer uma edição profissional antes de encaminhar o desejo de participar da próxima temporada do MasterChef Brasil.

Inscrição do MasterChef Amadores: Outros detalhes importam

A ficha de inscrição deixa nítido que é preciso ter mais de 18 anos para concorrer a uma vaga no reality show gastronômico.

Ser um cozinheiro amador também é obrigatório, ou seja, segundo site oficial do programa, pessoas que já trabalharam ou frequentaram cursos profissionalizantes na área da gastronomia serão eliminadas antes das seletivas.

Os futuros participantes do MasterChef Brasil Amadores também precisam ficar atentos aos dados pedidos no formulário. É obrigatório responder todas as perguntas feitas no site da Band. A experiência com câmeras conta também!

Além do vídeo de inscrição para o MasterChef Brasil, uma foto recente deve ser enviada: “O envio de ambos os arquivos é imprescindível para sua inscrição”, avisa a produção do reality show.

A previsão da Band é que as gravações da próxima temporada do MasterChef aconteçam entre os meses de abril e julho de 2024, na cidade de São Paulo. Sob o comando de Ana Paula Padrão, o reality show é exibido todas às terças-feiras, às 22 horas.