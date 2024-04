Fãs ‘destroem’ Shakira por preços exorbitantes de ingressos para seus shows

O nome do álbum vem claramente de sua frase icônica "as mulheres não choram, as mulheres faturam", que fez parte de um dos versos de sua colaboração com Bizarrap, que se tornou a música do momento em 2023, sendo uma das mais tocadas durante o ano. E é justamente essa mesma frase que seus seguidores têm repetido depois de serem divulgados os preços exorbitantes de seus concertos.

Recomendados

Quanto custam os ingressos para os concertos da Shakira?

Foi em 2018, quando Shakira pisou 'pela última vez' nos palcos através de sua sexta turnê 'El Dorado World Tour', que contou com um total de 54 shows, percorrendo países da Europa, Ásia, América do Norte e América Latina.

A partir desse momento, a cantora pausou sua carreira para dedicar sua vida à sua família, deixando temporariamente de lado seu caminho bem-sucedido na música para apoiar Gerard Piqué em seu sonho no futebol, como ela mesma revelou.

Após a separação e o lançamento de nova música, não fez nada além de gerar expectativa entre aqueles que têm acompanhado a carreira da colombiana. Esta é a razão pela qual a turnê 'Las Mujeres Ya No Lloran' se tornará uma das mais procuradas e disputadas deste ano.

Por enquanto, Shakira apenas anunciou algumas datas de sua turnê pela América do Norte, que começará no próximo dia 2 de novembro na Califórnia e terminará no meio de dezembro; no entanto, espera-se que se estenda até 2025, quando finalmente visitará países da América Latina.

Embora a venda geral de ingressos tenha ocorrido nesta segunda-feira, a pré-venda para fãs começou em 19 de abril passado, deixando os fãs boquiabertos com seus preços exorbitantes que vão de US$500, até US$2.300, de acordo com os números obtidos na página do Ticketmaster.

Fãs estão indo ‘contra’ Shakira pelos preços de seus concertos

Após serem divulgados os preços exorbitantes dos concertos da Shakira, que também incluem diversos pacotes, os fãs não demoraram a reagir nas redes sociais, devido aos altos custos, comentando:

"Shakira, eu te amo, mas amiga, esses preços? O seu povo latino não tem essa quantidade de dinheiro", "Shakira, as mulheres choram sim com os preços dos shows", "Quanto estão os preços? Com um rim é suficiente ou preciso conseguir mais doadores?", "Eu ainda não faturei o suficiente para pagar esses ingressos", "Shakira vai faturar divinamente com os ingressos para o show".

Tags