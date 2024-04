Dia do Livro: qual é o melhor da história, de acordo com a inteligência artificial

No dia 23 de abril é celebrado o Dia Internacional do Livro. Existem diferentes versões para explicar por que esta data é escolhida para comemorar a palavra escrita, mas a maioria dos especialistas concorda que foi estabelecida em homenagem ao falecimento de três grandes nomes da literatura: Miguel de Cervantes, William Shakespeare e o Inca Garcilaso de la Vega.

Enquanto Shakespeare e Cervantes morreram em 23 de abril de 1616 de acordo com o calendário juliano, Garcilaso de la Vega faleceu no mesmo dia, mas em 1536. A ideia desta celebração foi impulsionada pelo escritor valenciano Vicente Clavel, em outubro de 1923.

Quase 100 anos depois, a forma de ler mudou muito, e é por isso que queremos envolver a inteligência artificial. Pedimos a um mecanismo de aprendizado de máquina que nos dissesse qual é o melhor livro da história.

Recomendados

Inicialmente, ele não queria escolher um acima dos outros. No entanto, depois de muita insistência, concordou em fazer um top 10 e este foi o resultado.

Os melhores livros da história de acordo com a IA

O texto que compartilhamos abaixo foi fornecido pelo Gemini do Google.

1. Bíblia: Este livro sagrado para o cristianismo, o judaísmo e outras religiões teve um impacto incalculável na história da humanidade. Seus textos inspiraram guerras e revoluções, moldaram sistemas legais e éticos, e serviram como base para inúmeras obras de arte e literatura.

2. Alcorão: O livro sagrado do Islã, o Alcorão, exerceu uma profunda influência na cultura, na política e na sociedade das comunidades muçulmanas em todo o mundo. Seus ensinamentos têm orientado a vida de milhões de pessoas e contribuído significativamente para o desenvolvimento da civilização islâmica.

3. Tao Te Ching: Este texto fundamental do taoísmo, atribuído a Lao-Tsé, foi traduzido para numerosos idiomas e teve um impacto significativo no pensamento oriental e ocidental. Suas ideias sobre harmonia, equilíbrio e natureza têm inspirado filósofos, artistas e líderes espirituais por séculos.

4. A Arte da Guerra: Escrito por Sun Tzu na antiga China, este tratado de estratégia militar tem sido estudado e aplicado por líderes militares e estrategistas de todo o mundo por mais de 2.000 anos. Seus princípios sobre planejamento, engano e vitória sem combate continuam sendo relevantes até hoje.

5. O Príncipe: Escrita por Nicolau Maquiavel no século XVI, esta obra sobre política e poder tem sido objeto de debate e controvérsia por séculos. Sua análise pragmática do comportamento humano e das estratégias de liderança tem influenciado governantes e pensadores políticos de diferentes épocas.

6. As obras de William Shakespeare: As obras deste dramaturgo inglês do século XVI são consideradas algumas das mais importantes e universais da literatura ocidental. Suas tragédias, comédias e histórias exploraram temas profundos sobre a natureza humana, o amor, a morte e o poder, inspirando inúmeros artistas e pensadores ao longo dos séculos.

7. O Principia Mathematica: Escrito por Isaac Newton no século XVII, esta obra fundamental estabeleceu as bases da física clássica e teve um impacto profundo na compreensão do universo. Suas leis do movimento e da gravitação universal revolucionaram a ciência e estabeleceram as bases para o desenvolvimento científico posterior.

8. A origem das espécies: Escrita por Charles Darwin no século XIX, esta obra sobre a evolução por seleção natural desafiou as crenças predominantes de sua época e transformou nossa compreensão do mundo natural. Suas ideias sobre a adaptação, a sobrevivência do mais apto e a descendência comum tiveram um impacto profundo na biologia, filosofia e outras áreas do conhecimento.

9. O Manifesto Comunista: Escrito por Karl Marx e Friedrich Engels no século XIX, este texto fundamental do comunismo inspirou movimentos revolucionários e debates políticos em todo o mundo. Sua análise do capitalismo, da luta de classes e da necessidade de uma revolução social ainda é relevante nos dias de hoje.

10. Cem Anos de Solidão: Escrita por Gabriel García Márquez no século XX, este romance magistral do realismo mágico é considerado uma obra-prima da literatura latino-americana. Sua narrativa evocativa e sua exploração de temas universais como o amor, a família, a solidão e a identidade cativaram leitores ao redor do mundo.