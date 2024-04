Conheça as exigências de Jennifer Lopez para sua nova turnê ‘This Is Me... Now’

Nos últimos dias, a artista de ascendência porto-riquenha, Jennifer López, anunciou as datas da sua nova turnê ‘This Is Me... Now The Tour 2024′.

De acordo com relatórios do El País e da Vanity Fair, a famosa cantora conhecida como a 'Diva do Bronx' teria feito uma série de pedidos detalhados para garantir seu conforto durante sua turnê.

Desde o pedido de lençóis de 500 fios até a instalação de um novo assento no banheiro, incluindo a exigência de um camarim completamente branco.

Uma das solicitações mais destacadas é a de uma banheira cheia de água mineral.

Além disso, a atriz e dançarina também teria pedido um sommelier para selecionar os melhores vinhos e um chef pessoal.

´This Is Me… Now´ é o nono álbum de estúdio de JLO e também tem sua própria versão documental. Foi lançado em 16 de fevereiro e possui 16 faixas.

Estas são as datas da turnê confirmadas até agora: