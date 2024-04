Quem é Justin Saliman? O namorado não famoso de Sofia Vergara que está roubando suspiros em Hollywood

Sofía Vergara deixou de lado os mistérios e tornou pública sua relação amorosa com Justin Saliman. Desde novembro de 2023, eles foram vistos juntos em várias ocasiões e agora a atriz compartilhou em suas redes sociais oficiais.

De acordo com uma resenha da revista Quien, Sofia Vergara postou um story no qual ela diz “eu te amo” ao Dr. Justin Saliman, seu namorado NÃO famoso. A famosa atriz colombiana passou por uma cirurgia para corrigir um problema no joelho e foi Saliman quem a atendeu, literalmente e sem segundas intenções.

"Sofía Vergara escreveu em seu Instagram com uma foto de seu novo amor: "Se você alguma vez passar por uma cirurgia importante no joelho, certifique-se de conseguir um belo médico que durma com você naquela noite"."

Recomendados

Quem é Justin Saliman?

Relatórios de Hollywood revelam que, embora não seja famoso, ele está se saindo muito bem nos negócios, pois em 2020 ele criou uma empresa de peças ortopédicas que vendeu por cerca de 105 milhões de dólares.

Uma fonte diz que a atriz gosta muito que Justin não seja ator e não esteja na indústria do entretenimento. Se o quiserem encontrar no Instagram, ele está com o nome de usuário que Sofia Vergara colocou, mas a conta dele é privada e só tem 660 seguidores, um círculo muito próximo, no qual claramente está a sua namorada.

Justin Saliman Instagram de Sofía Vergara

Justin Saliman começou a aparecer em público em novembro de 2023, apenas três meses depois de Sofia Vergara anunciar o início de sua separação de Joe Manganiello, ator com quem foi casada por sete anos.

A separação do casal ocorreu porque Joe queria ter filhos e a atriz colombiana já se sentia muito velha para ser mãe novamente.