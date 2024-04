Entre crianças, adolescentes e adultos, nem todo mundo odeia o Chris. Exibida originalmente entre 2005 e 2009, a série, que fazia parte da grade da Record TV, foi um grande sucesso, com o elenco de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ sendo lembrado até hoje.

Contudo, mesmo com o amor entre os fãs, não são todos os atores que têm paciência com o ‘jeitinho brasileiro’ de demonstrar afeto.

Tyler James Williams, que deu vida ao protagonista Chris, já reclamou dos milhares de comentários brasileiros que utilizam bordões nas séries, em suas publicações nas redes sociais. Por isso, o ator decidiu limitar os comentários, para não ser mais perturbado.

Porém, os brasileiros decidiram ‘se vingar’ de Tyler de uma forma carinhosa. Com uma campanha em massa, os fãs aumentaram o número de seguidores de Vincent Martella, que fazia o personagem Greg, melhor amigo de Chris no Instagram.

E deu certo! Atualmente Vincent conta com 6,3 milhões de seguidores no Instagram, enquanto Tyler possui 2,4 milhões.

Para retribuir o carinho, o ator publicou uma foto com uma camiseta escrito “Eu sou famoso no Brasil” e veio até aqui para ‘agradecer’, dando entrevistas para famosos como Danilo Gentili, no ‘The Noite’.

Mas como anda os atores ‘mirins’ de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ atualmente? Veja a seguir.

Tyler James Williams

Tyler James Williams, o Chris, atualmente está com 31 anos e faz parte do elenco de Abbott Elementary. Ele também já apareceu no seriado The Walking Dead e fez o filme Estados Unidos VS Billie Holiday.

Veja como está o elenco infantil de ‘Todo Mundo Odeia o Chris’ nos dias atuais Imagem: Instagram (@willtylerjames)

Vincent Martella

Também com 31 anos, Vincent Martella, o Greg, aproveitou o carinho brasileiro para voltar aos holofotes, ao menos por aqui. Contudo, ele despontou na carreira como dublador, dando voz à Phineas, do desenho animado Phineas e Ferb. Assim como seu ‘melhor amigo’, ele também atuou em The Walking Dead.

Tequan Richmond

Mais novo no seriado, Tequan Richmond, o Drew, tem 31 anos, a mesma idade que o ‘irmão’ Chris na vida real. Tequan atuou na série General Hospital e Boomerang.

Imani Hakim

Imani Hakim, a Tonya, era a irmã mais nova de Drew e Chris. Em 2014, a atriz estrelou o filme The Gabby Douglas. Atualmente ela está com 30 anos.

Paige Hurd

Paige Hurd era Tasha, interesse amoroso de Chris, mas que dava mais bola para Drew. A atriz de 31 anos pode ser vista na série Hawaii Five-0.