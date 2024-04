Kate Middleton: esta tem sido a transformação da princesa após sofrer câncer

Kate Middleton tem sido uma das mulheres mais aclamadas das diferentes casas reais, pois com sua beleza e carisma conquistou seus seguidores. Por isso, a notícia de seu diagnóstico de câncer causou grande surpresa e tristeza a nível internacional.

Foi no passado dia 22 de março que a Princesa de Gales decidiu reaparecer após várias semanas ausente devido à cirurgia abdominal a que foi submetida a meio de janeiro. Com um vídeo do jardim de sua mansão em Windsor, a esposa do príncipe William mostrou-se com uma aparência natural para dar a conhecer a doença que a tem mantido afastada de suas funções como membro real.

A transformação de Kate Middleton após ter câncer

Kate Middleton tornou-se uma das peças mais importantes da coroa britânica, alcançando níveis mais altos de aceitação do que até mesmo outros membros da realeza, levando muitos a desejar vê-la coroada como Rainha da Inglaterra.

Elegante, esbelta, carismática, com estilo e com um sorriso sempre presente; assim costumava aparecer Middleton nos diferentes eventos ao lado do herdeiro da coroa, que agora teve que assumir a liderança da família real sozinho.

Esta imagem de Kate ficou para trás, pois, embora em seu último vídeo público ela estivesse igualmente bonita, seu rosto irradiava tristeza e preocupação, então os trajes elegantes foram pendurados por um bom tempo.

Além disso, nos dias anteriores a este vídeo, a princesa foi vista com William saindo para fazer algumas compras para sua casa e, embora inicialmente tenha sido especulado que não era ela, era realmente Kate, que parecia muito mais magra e desalinhada , vestindo roupas esportivas escuras.

BREAKING: CATHERINE PICTURED!

And she’s looking wonderful after a very serious health battle. https://t.co/kApAM3kdNP pic.twitter.com/zMjEhCiloZ — Dan Wootton (@danwootton) March 18, 2024

Atualmente, a realeza está passando por quimioterapias preventivas para erradicar o câncer que lhe foi diagnosticado e do qual poucos detalhes são conhecidos. Por isso, ela preferiu se manter longe do escrutínio público para se refugiar em sua família, enquanto enfrenta este momento difícil.

São centenas as mensagens de apoio e votos de rápida recuperação que Kate Middleton tem recebido após saber de sua doença, e mais de um deseja vê-la de volta ao trabalho e livre de células malignas.