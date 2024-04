MasterChef Brasil: Participante viralizou ao detalhar como matou um boi

Caso você não lembre, a ex-MasterChef Brasil Aritana Maroni fez sucesso na 2ª temporada do programa, que completa 10 anos na Band em 2024, e viralizou ao detalhar como matou um boi.

Antes mesmo de assumir o fogão do MasterChef, a filha do empresário Oscar Maroni contou aos jurados Paola Carosella, que deixou o reality gastronômico, Henrique Fogaça e Érick Jacquin quais carnes gosta de cozinhar e como é matar um boi para vender.

Tudo começa com Fogaça perguntando para a famosa participante quais são suas preferências na hora de cozinhar, durante as seletivas da 2ª temporada do MasterChef Brasil, e ela responde que gosta de carne e massa.

Recomendados

Filha de Oscar Maroni, Aritana Maroni ficou em 8º lugar no MasterChef Brasil 2 (Reprodução/Band)

Querendo saber mais sobre a vida de Aritana antes de entrar no reality, Paola pergunta quais carnes ela costuma preparar: “Eu gosto de carneiro, gosto da carne de porco também”, responde a filha de Oscar Maroni, que ouve logo em seguida da chef argentina: “Já matou algum bicho?”.

“Já! Meu pai tem o confinamento, então, desde pequena meu pai jogava a gente em cima dos tratores e ele escolhia o boi, matava o boi”, responde ela.

A mesma pergunta também é refeita pelo chef Henrique Fogaça, que pede mais detalhes para a ex-participante do MasterChef Brasil: “Lá no frigorífico, é a gente vende muito carne coxa, então, tem que ser com o boi voltado pro lado da meca, é uma faca muito grande que eles passam de uma vez no pescoço”.

Além de participar da 2ª temporada do MasterChef, Aritana Maroni também fez parte de realities na Record TV. Dois anos depois de ser eliminada do programa da Band, ela foi chamada para o reality A Fazenda - Nova Chance e, em seguida, para uma temporada inédita do Power Couple Brasil.

Ainda na Record, no ano de 2019, a filha de Oscar Maroni aceitou o desafio de realizar seu 4º reality show, estreando no Troca de Esposas.