Final do BBB 24: Wanessa e Yasmin são comparadas as gêmeas de As Branquelas

Na finall do BBB 24, internet diz que Wanessa Camargo e Yasmin Brunet parecem as irmãs Wilson, do filme As Branquelas (Reprodução/X)

Juntas na final do BBB 24, Wanessa Camargo e Yasmin Brunet foram comparadas as irmãs gêmeas do filme As Branquelas. Enquanto o reality estava ao vivo na Globo, as redes sociais afirmavam que as famosas eram a cara das irmãs Wilson, protagonistas do longa.

É claro que a foto viralizou e o público ficou dividido, deixando tudo ainda mais divertido para quem acompanhava tudo pela internet. Uma pessoa chegou a dizer que não era para “ofender” as gêmeas de As Branquelas, já outro foi mais longe e disse que a publicação não fazia sentido.

“É uma ousadia e um péssimo mal gosto comparar essas funbangas com as maiorais”, escreveu um fã do indignado com a brincadeira que surgiu durante a final do BBB 24.

Outro perfil que foi contra comparar Wanessa Camargo e Yasmin Brunet com as irmãs Wilson escreveu no X, antigo Twitter, que “nem se elas nascessem pretas, elas teriam o molho das irmãs Wilson, aceita”, deixando claro que não gostou da brincadeira.

Wanessa e Yasmin são as gêmeas de As Branquelas

Porém, há quem defenda a comparação das famosas com as protagonistas do filme de comédia. Diante de tantos haters, a publicação também ganhou fãs que também usaram o X para dar o seu palpite.

Enquanto muitos davam risada da situação, uma pessoa escreveu “quem perdoa é Deus, o povo não”, deixando claro que a internet está atenta a cada detalhe e não tem receio de falar.

Na final do BBB 24, Wanessa e Yasmin ficaram lado a lado (Reprodução/Globo)

Um outro disse que também pensou que Wanessa Camargo e Yasmin Brunet estavam a cara das irmãs Wilson: “Eu pensei a mesma coisa na hora”.

Há também quem afirme que o cabelo de Yasmin Brunet é igual aos personagens principais do filme As Branquelas, deixando claro que concorda com a comparação feita durante a final do BBB 24: “O pior é que o cabelo da Yasmin é IGUAL”.