Final do BBB 24 demora e Internet reage com memes; confira os melhores

Final do BBB 24 demora e Internet reage com memes (Reprodução/Globo)

Não faltou meme para deixar a final do BBB 24 ainda melhor. Mas, desta vez, Davi, Isabelle e Matteus estão fora do alvo dos internautas, a bola da vez foi Boninho e o prolongamento do reality show, que fez o trabalhador brasileiro dormir pouco.

Durante a final do BBB ao vivo, que corou Davi como campeão, o telespectador usou o X, antigo Twitter, para chamar a atenção do big boss e tentar fazer com que o anúncio fosse antecipado, já que quarta-feira é dia de trabalho.

pois se amanhã eu perder o horário eu vou tá assim atrás do boninho pra ele assinar minha carteira #FinalBBB24 #BBB24 pic.twitter.com/mg855XB7VB — tayla (@taylamiranda_) April 17, 2024

Enquanto acompanhava cada VT exibido no BBB 24, um fã do programa mandou uma indireta para o diretor da Globo: “Pois, se amanhã eu perder o horário eu vou assim atrás do Boninho para ele assinar minha carteira”.

Outra pessoa chegou a chamar Boninho de “cretino” por demorar tanto para encerrar o BBB 24: “Bora Boninho, seu cretino, amanhã eu acordo cedo”.

Na internet, o diretor do Big Brother Brasil também foi criticado pelo fato de colocar muitos comerciais ao longo do último programa da temporada. Há quem tenha perguntado se Boninho precisava de “uma cesta básica” com o fim do BBB 24.

Sobrou meme até para os estagiários da TV Globo. Um fã do reality show usou um vídeo curto para brincar com a demora em anunciar que Davi era o campeão do BBB 24 e disse: “O estagiário indo avisar ao boninho que não tem mais como segurar”.

o estagiário indo avisar ao boninho q não tem mais como segurar #BBB24 #FinalBBB24 pic.twitter.com/wMFVoTytDH — tayla (@taylamiranda_) April 17, 2024

O BBB 25 já começou!

Com o fim da temporada, a Globo já começa os preparativos para o BBB 25. As inscrições para o próximo ano já podem ser realizadas e contam com novidades!

A principal delas é a inscrição em dupla, que deve ser fortemente conectada com você, ou seja, alguém da família ou um melhor amigo.

Entre as informações pedidas pelo programa, é preciso informar a região de nascimento ou de residência e responder um questionário sobre a relação entre os dois possíveis participantes, com espaço para fotos e vídeos.

De acordo com o gshow, é preciso ficar atento ao local oficial de inscrição para não cair em golpes. Para isso, o site preparou algumas dicas de segurança.