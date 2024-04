Ai que loucura! ‘Vibe Narcisa’ toma conta de Isabelle na final do BBB 24

A felicidade de Isabelle com o terceiro lugar no BBB 24 impressionou o público, que chegou a dizer que a sister estava com “uma vibe Narcisa”, associando a manauara a socialite Narcisa Tamborindeguy.

O ponto alto foi quando Tadeu disse “‘você ficou em terceiro lugar” e Cunhã respondeu “Deus seja louvado”, frase que virou meme nas redes sociais durante toda final do BBB.

É claro que a alegria contagiante da sister ao deixar o confinamento foi compartilhada e comentada por muitos telespectadores, que afirmaram que a sister estava feliz por não precisar mais ficar ao lado de Davi, o campeão do BBB 24: “A felicidade dela é de ‘tô livre desse encosto’. Sai de reto”, escreveu uma pessoa.

Um outro disse que ao conversar com Tadeu Schmidt, Isabelle não estava ligando para nada, muito menos “querendo saber de lugar” que ficou: “Gente, de verdade, ela me pareceu genuinamente grata e feliz! Não se esqueçam que apesar de ter escolhido não jogar, Isabelle demonstrou ser uma mulher incrível!”, disse uma fã do programa.

Isabelle vai faturar muito fora do Big Brother Brasil

Para o público, a felicidade da sister tem relação com o seu futuro fora da casa mais vigiada do Brasil. Para muitos fãs do reality show, a manauara não foi atrás do prêmio milionário, cerca de R$ 2,9 milhões, mas em busca de visibilidade para o Festival de Parintins e para sua carreira: “Ficando em terceiro lugar, ela conseguiu. Acredito que ela está realmente realizada”, disse uma pessoa no X.

Um outro fã do trabalho de Isabelle fora do BBB, apontou que a sister vai ganhar muito mais dinheiro do que o campeão da temporada, Davi, com contratos e trabalho na internet: “Ela já renovou vários contratos antes mesmo de sair, então, ela sabe que venceu mesmo sem ganhar”.