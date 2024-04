Saiba quem é e o que faz a namorada com quem Henry Cavill terá um filho

Henry Cavill é um ator britânico nascido em 5 de maio de 1983 em Saint Helier, Jersey, como o quarto de cinco irmãos em uma família católica romana. Sua mãe, Marianne Dalgliesh, é de ascendência escocesa, inglesa e irlandesa e trabalhava como secretária em um banco. Seu pai, Colin Cavill, é um ex-corretor de bolsa nascido em Chester, Inglaterra.

Este artista conseguiu ser reconhecido mundialmente pelos diferentes papéis que interpretou, como Charles Brandon na série da Showtime 'The Tudors' (2007–2010), Superman no Universo Estendido DC (2013–2023), Geralt de Rivia na série de fantasia da Netflix 'The Witcher' (2019–2023), e Sherlock Holmes no filme da Netflix 'Enola Holmes' (2020) e sua sequência de 2022.

Recentemente, Henry Cavill se tornou notícia em todo o mundo, pois terá seu primeiro filho ao lado da atriz e empresária Natalie Viscuso.

Henry Cavill e Natalie Viscuso têm mantido um relacionamento que capturou a atenção de seus seguidores. O casal fez sua estreia no tapete vermelho em outubro de 2022, para a estreia do filme de Cavill na Netflix, ‘Enola Holmes 2′. Desde então, eles têm compartilhado vários momentos juntos publicamente.

Quem é e o que faz Natalie Viscuso?

Natalie Viscuso é conhecida por ter aparecido no programa ‘My Super Sweet 16′ da MTV e tem uma carreira bem-sucedida na indústria do entretenimento. Anteriormente, ela foi vice-presidente de televisão e estúdios digitais na Legendary Entertainment, uma das empresas por trás dos filmes de Cavill ‘Homem de Aço’ (2013) e ‘Enola Holmes’ (2020). Em maio de 2022, foi relatado que Natalie havia mudado de emprego para supervisionar a televisão como vice-presidente de TV na Vertigo Entertainment.

O casal compartilhou pouco sobre sua vida privada, mas postaram homenagens um ao outro nas redes sociais. Em novembro de 2021, Natalie compartilhou uma homenagem ao ator, expressando seu orgulho por ele e descrevendo-o como “o homem mais incrível que já conheci”. Além disso, o relacionamento deles tem sido forte por mais de dois anos e agora estão dando o emocionante passo de formar uma família juntos ao lado de seu primeiro filho.