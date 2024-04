Quando ‘A Primeira Profecia’ estreia em streaming?

O mundo do cinema de terror agita-se mais uma vez com o lançamento de ‘A Primeira Profecia’, uma sequência que promete revelar as origens de um dos personagens mais icônicos e sombrios do gênero: Damien, o Anticristo. O filme, dirigido por Arkasha Stevenson, mergulha nos eventos que antecedem o nascimento desta figura maligna.

O filme explora os segredos obscuros de uma organização religiosa em Roma determinada a desencadear um destino aterrorizante para a humanidade. Desde sua estreia nos cinemas em 5 de abril passado, ‘A Primeira Profecia’ tem gerado opiniões divergentes entre o público e a crítica.

Quanto mais precisamos esperar para ver ‘A Primeira Profecia’ em streaming?

Alguns elogiam sua capacidade de revitalizar o universo de ‘A Profecia’ e oferecer uma história que se diferencia de suas antecessoras, outros a criticam por não atingir as expectativas esperadas. Mas a pergunta que muitos estão fazendo é: quando poderemos ver ‘A Primeira Profecia’ nas plataformas de streaming?

Tradicionalmente, os filmes costumam chegar ao formato digital aproximadamente 45 dias a três meses após a sua estreia nos cinemas, dependendo de vários fatores, como a bilheteria e os acordos de distribuição. Com base nisso, é provável que ‘A Primeira Profecia’ esteja disponível em plataformas de streaming como Disney+ por volta de junho ou julho.

Isso ocorre porque a 20th Century Studios, a produtora do filme, agora pertence à Disney, o que sugere que o filme provavelmente será lançado nesta plataforma. No entanto, houve algumas complicações devido ao material gráfico apresentado no filme, o que atrasou seu lançamento em streaming.

‘A Primeira Profecia’ torna-se o filme de terror mais comentado pelos fãs nos últimos anos

Apesar disso, é provável que os fãs de filmes de terror estejam ansiosos para ver como essa prequela se desenrola e como se conecta com a trama original de ‘A Profecia’. Além do seu lançamento no Disney+, também existe a possibilidade de o filme estar disponível para aluguel ou compra em outras plataformas digitais após sua estreia em streaming.

Esta estratégia de distribuição é comum e permite que os espectadores acessem o filme de diferentes maneiras de acordo com suas preferências. ‘A Primeira Profecia’ promete oferecer uma experiência assustadora e emocionante para os amantes do cinema de terror, enquanto desvenda os mistérios por trás do nascimento do Anticristo. Com sua estreia nos cinemas já realizada, só resta esperar.