Matteus campeão do BBB 24! Esses famosos torcem pelo no brother na final (Reprodução/Globo)

A final do BBB 24 está mobilizando muitos famosos que querem ver Matteus Alegrette como o campeão da temporada. Com o resultado cada vez mais perto de ser revelado por Tadeu Schmidt, muitas celebridades resolveram acabar com o segredo, então, descubra abaixo quem votou no gaúcho.

A lista começa com o ator sírio-brasileiro Kaysar Dadour, que participou do Big Brother Brasil em 2018. O famoso, que já fez algumas novelas da Globo, como Órfãos da Terra e Cara e Coragem, declarou que torce muito pela vitória de Matteus.

🧉 MUTIRÃO Feat @KaysarDadour INICIADO 🧉



✅ O voto é para GANHAR, votem no MATTEUS.



🚨A CADA 10 VOTOS, COMENTE UM EMOJI OU UMA LETRA!!



⏰ ENCERRA ÀS 13:00



🎯META : 800 Replys



— Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) April 15, 2024

Acompanhando de casa, outra ex-BBB que votou pela vitória de Matteus no BBB 24 foi Franciele Grossi. A ex-sister fez questão de compartilhar a sua escolha no perfil oficial do gaúcho no X, antigo Twitter.

🧉 MUTIRÃO Feat @francielegrossi INICIADO 🧉



✅ O voto é para GANHAR, votem no MATTEUS.



🚨A CADA 10 VOTOS, COMENTE UM EMOJI OU UMA LETRA!!



⏰ ENCERRA ÀS 17:00.



🎯META : 800 Replys



— Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) April 15, 2024

A modelo gaúcha Carol Narizinho, que fez parte do elenco do Pânico na Band (2012), e também do elenco de programas de confinamento, como o Power Couple Brasil (2017), A Fazenda (2020) e A Grande Conquista (2023, todos na Record, também revelou que votou para Matteus Algrette levar o prêmio de R$ 3 milhões.

🧉 MUTIRÃO Feat @CarolNarizinho INICIADO 🧉



✅ O voto é para GANHAR, votem no MATTEUS.



🚨A CADA 10 VOTOS, COMENTE UM EMOJI OU UMA LETRA!!



⏰ ENCERRA ÀS 14:00



🎯META : 800 replys



— Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) April 15, 2024

Voltando a falar de ex-participantes do Big Brother Brasil que desejam ver Matteus campeão do BBB 24, a lista conta com Larissa Santos, do BBB 23. Natural de Santa Catarina, a professora de educação física e influenciadora digital sonha que o prêmio seja de um morador da região sul do Brasil.

🧉 MUTIRÃO Feat @larisantosbe

INICIADO 🧉



✅ O voto é para GANHAR, votem no MATTEUS.



🚨A CADA 10 VOTOS, COMENTE UM EMOJI OU UMA LETRA!!



⏰ ENCERRA ÀS 19:00.



🎯META : 800 replys



— Matteus Amaral 🧉 (@BahMatteuss) April 15, 2024

Vale destacar que Larissa foi a 9ª eliminada do BBB 23, mas retornou com Fred Nicácio após a Casa do Reencontro, que fez o público votar em uma repescagem.

Matteus emocionou a todos no BBB 24

Nesta segunda-feira (15), o Sincerão deu espaço para o Top 3 receber mensagens de familiares e Matteus ficou emocionado ao ouvir sua avó, que demonstrou todo o amor e orgulho que a família sente ao ver o brother na final do reality show da Globo.

A final do BBB 24 foi definida depois da eliminação de Alane, a última sister que deixou o reality. A partir deste resultado, Davi, Isabelle e Matteus começaram a disputa pelo prêmio de R$ 3 milhões, que será entregue na final do Big Brother Brasil, marcada para terça-feira (16). Para você, quem ganha essa temporada do BBB?