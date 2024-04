Isabelle campeã do BBB 24! Descubra os famosos que votaram na sister

A final do BBB 24 está mobilizando muitos famosos que querem ver Isabelle como a campeã da temporada. Com o resultado cada vez mais perto de ser revelado por Tadeu Schmidt, muitas celebridades resolveram acabar com o segredo, então, descubra abaixo quem votou na manauara.

O cantor e compositor Ivo Meirelles é um dos famosos que assumiu que votou em Isabelle. O ex-presidente da escola de samba Estação Primeira de Mangueira teve seu voto revelado no perfil oficial da manaura no X, antigo Twitter.

O ex-BBB Vyni também apareceu como um apoiador da artista, que está na final do BBB 24 e concorre contra Davi e Matteus, seus dois principais aliados durante os 100 dias de confinamento.

Outra famosa nas redes sociais que também quer ver Isabelle Cunhã campeã do BBB 24 é Thaynara OG, que também compartilhou seu último voto com os demais fãs da manauara.

Além das celebridades, a chegada de Isabelle na final do BBB 24 uniu as equipes dos bois Garantido e Caprichoso, que duelam no Carnaval no Amazonas. Além da rivalidade durante as festas, as duas equipes querem levar o título do Big Brother Brasil para a região norte, então, muitos seguem votando no site oficial do reality show.

A última mensagem recebida no BBB 24

Antes de se despedir do BBB, Isabelle Cunhã recebeu uma linda mensagem da mãe. Nesta segunda, ao invés das brigas o Sincerão reuniu os finalistas para um momento comovente.

Depois de ouvir tudo que sua mãe disse, a manauara não segurou o choro e precisou ser consolada por Davi e Matteus, que é seu ficante dentro do BBB 24.

Vale lembrar que Alane foi a última eliminada do BBB 24. Sua saída determinou que Davi, Isabelle e Matteus se enfrentassem na final do Big Brother Brasil, marcada para terça-feira (16). Para você, quem ganha essa temporada do BBB?