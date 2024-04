Influenciadora defende que Davi sempre jogou no BBB 24: ‘Levou o pódio pra final’ (Reprodução/Globo)

Davi, Isabelle e Matteus disputam a final do BBB ao vivo, mas enquanto Tadeu Schmidt não revela o resultado dos votos, uma influenciadora deu um grande motivo para Davi ser o campeão do BBB 24.

Num vídeo publicado no TikTok e republicado no X, antigo Twitter, Amanda Elis assume desde quando torce por Davi no BBB 24 e relembra que ele jogou tão bem que “levou o seu pódio para a final”.

“O Davi levou o pódio dele para a final. Olha quem está dentro da casa. Quem era o pódio da Isabelle? Quem era o pódio do Matteus? Então, se você tem dúvidas, se você dentro do seu coração acha que ele não jogou, pensa nisso e olha quem está na casa...é o pódio do Davi”, disse ela.

A trajetória de Davi não ficou esquecida

No vídeo, Amanda também lembrou que Davi passou por altos e baixos no BBB 24. Para a influencer, o baiano entrou no reality sem pensar nos problemas que poderia enfrentar ao longo de 100 dias.

“Eu fico pensando que o Davi, quando ele entrou no BBB, entrou pensando que seria o melhor, um negócio maravilhoso, divertido, que ele iria rir, se divertir, ele se divertiu agora no final, mas foi muito mais difícil do que ele imaginava”.

Esse choro estava preso há 99 dias! O maior jogador da história do BBB, que orgulho torcer por vc Davi! Prova viva disso é o pódio dele na final! #TeamDavi #BBB24 pic.twitter.com/2rCgnc5Dce — Amanda Elis (@euamandaelis) April 16, 2024

O choro de Davi também não passou batido pela torcedora fiel do brother. No vídeo, Amanda afirmou que o baiano ficou chorando por muito tempo, mas era de alívio: “Eu fiquei extremamente emocionada, eu acho que muita gente também ficou. Essa crise de choro foi um choro segurado por 99 dias”.

Davi ganhou o coração da influencer

Amanda Lis também lembrou aos seus seguidores que não torceu por Davi desde o início, mas que não demorou muito para o motorista de aplicativo ganhar o seu coração dentro do BBB 24.

“As pessoas, infelizmente, esquecem das coisas, mas eu torço para o Davi desde a segunda semana, eu não vou falar que é desde o começo, porque não é verdade, eu torcia para outras pessoas”, disse ela, lembrando que a torcida oficial para ver Davi campeão do BBB 24 começou depois da primeira confusão dentro da casa.