Acidente de carro mata cantora sertaneja no interior de São Paulo

Conhecida como Nanda Ferraz, a cantora sertaneja Lígia Fernanda Gonçalves, de 34 anos, morreu neste domingo em um acidente de carro na rodovia Luiz Carlos Brandolezzi, na região de São José do Rio Preto (SP).

De acordo com informações da polícia civil de São Paulo, Nanda dirigia o carro e perdeu o controle na estrada. O acidente ocorreu de madrugada e a cantora morreu no local.

O corpo de Nanda Ferraz foi levado para o Instituto Médico Legal (IML) para determinar a causa da morte e enterrado em seguida em São José do Rio Preto, nesta segunda-feira.

Os peritos estiveram no local para colher pistas que ajudem a determinar a causa do acidente. Até agora o que se sabe é que seu carro capotou no local, mas as causas do acidente ainda são desconhecidas.

Com pouco mais de 11 mil seguidores no Instagram, Nanda Ferraz era muito conhecida no interior de São Paulo e se apresentava em festas, clubes e eventos na região de São José do Rio Preto cantando músicos de Henrique & Juliano, Simone Mendes e Lauana Prado. Ela tinha dois filhos

No Instagram, fãs, amigos e familiares postaram mensagem de despedida à cantora.