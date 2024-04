Silvia Poppovic mostra mãos ensanguentadas após ser assaltada em SP: “Me deram chave de pescoço”

A jornalista e apresentadora Silvia Poppovic, de 69 anos, contou que foi assaltada nas proximidades de casa, no bairro Higienópolis, em São Paulo, no domingo (14). No seu perfil no Instagram, ela postou imagens que mostram as mãos feridas e com sangue e disse que levou uma “chave de pescoço”. Além disso, foi jogada no chão pelo criminoso.

“Acabo de ser assaltada na esquina da minha casa. Me deram uma chave de pescoço pelas costas, me derrubaram no chão e quase arrancaram minhas mãos. O ladrão levou meu anel e, felizmente, não teve tempo de tirar as pulseiras e roubar o celular. Do chão, comecei a gritar e ele fugiu”, relatou a jornalista.

Ela, que já tinha sido assaltada na mesma região há seis meses, ainda fez um desabafo sobre a violência sofrida. “Fiquei assim ensanguentada e com o coração partido com toda essa violência que nos cerca. Não dá mais”, escreveu Silvia.

A jornalista não deu detalhes se chegou a denunciar o caso à Polícia. A reportagem aguarda posicionamento da Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP-SP).

Silvia Poppovic mostrou mãos feridas e ensanguentadas após ser vítima de assalto, em SP (Reprodução/Instagram)

Solidariedade

Em outras postagens da jornalista, seus seguidores escreveram mensagens de apoio e também se mostraram revoltados com o crime. “Meu Deus, vi seus stories, como vc está??? Crueldade, revoltante”, escreveu um internauta.

“Silvia sinto muito pelo que te aconteceu agora, que você se recupere o mais breve. São Paulo está impossível, graças a Deus que o elemento te poupou a vida”, destacou outra seguidora.

“Silvia fiquei muito assustada em saber o que te aconteceu . Espero que você já esteja bem apesar de ter se machucado. Se cuide e que você se recupere desse grande susto o mais rápido possível”, ressaltou mais uma fã da apresentadora.