Netflix: a arrepiante minissérie de 8 episódios que se tornará em um verdadeiro pesadelo

A plataforma Netflix continua a apresentar diferentes produções para saciar o apetite de seus milhões de assinantes. Desta vez, em seu vasto catálogo, não passou despercebida uma minissérie que rapidamente se posicionou como uma grande joia do gênero de terror. Num mar de opções, esta produção se destaca pela sua originalidade e capacidade de manter a audiência à beira do assento.

Uma das produções favoritas dos amantes do terror

Com uma trama que segue a vida da escritora Emma Larsimon, interpretada pela atriz francesa Victoire Du Bois, esta minissérie leva o medo a um novo nível. Os elementos deste thriller psicológico se combinam com uma história envolvente que conseguiu conquistar comentários positivos dos críticos e do público em geral. Estamos falando de Marianne, cuja história mergulha os espectadores em uma atmosfera cheia de suspense, onde o passado e os segredos se misturam de forma perfeita.

A trama gira em torno de Emma Larsimon (Du Bois), uma escritora de sucesso de romances de terror, que se depara com uma realidade aterrorizante: os horrores que ela escreveu em sua ficção começam a ganhar vida no mundo real. Esta descoberta terrível a obriga a voltar para sua cidade natal, onde ela terá que enfrentar os fantasmas de seu passado e Marianne, uma entidade maligna que nasceu de suas escritas.

É uma minissérie que tem 8 episódios

Por isso, com a ajuda de um padre local e seus amigos, Emma mergulha em um mundo cheio de horror e loucura, onde a linha entre a realidade e a ficção se torna tênue.

"Uma famosa escritora de romances de terror descobre que a feiticeira demoníaca que invadiu seus sonhos por anos está causando estragos no mundo real", revela a sinopse oficial da Netflix.

É uma minissérie de apenas oito episódios que se torna a opção ideal para assistir em qualquer dia da semana.