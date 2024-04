Cronologia das músicas que Shakira dedicou a Piqué

Shakira e Gerard Piqué El empresario no se escapa de su expareja. (Instagram (@shakira) / (@3gerardpique))

A separação de Shakira e Gerard Piqué continua sendo assunto de discussão, e agora mais com o lançamento de “Las mujeres ya no lloran”, o mais recente álbum da cantora colombiana.

Então aqui compartilhamos quais foram as músicas que a artista dedicou ao ex-jogador de futebol.

Os temas que Shakira escreveu para Gerard Piqué

Quando eram um casal

Shakira e o jogador de futebol Gerard Piqué se conheceram em 2010, tiveram dois filhos e formaram uma família.

Recomendados

Em 2017, a colombiana lançou o álbum 'El Dorado', que incluía a música 'Me enamoré', na qual ela conta como se sentiu no dia em que o conheceu.

"Estou muito feliz em compartilhar com todos vocês a minha música 'Me enamoré'. Esta canção narra um momento da minha vida em que eu estava tão apaixonada que, literalmente, escalava árvores", disse Shakira no lançamento.

'A Bicicleta'

Nesta colaboração da cantora com Carlos Vives, destaca-se a frase "Que se algum dia você mostrar o Tayrona a Piqué, ele não vai querer mais ir para Barcelona." Atualmente, essa frase foi alterada pelo artista em apoio a Shakira.

As músicas que ela dedicou a ele após a separação

Um detalhe que chama a atenção é que a artista dedicou mais músicas ao seu ex-parceiro desde que terminaram, compartilhando com os fãs como viveu essa fase de sua vida.

'Parabéns'

Antes dos fãs saberem que o casal tinha terminado, Shakira deu algumas pistas nesta música em dueto com Rauw Alejandro.

‘Monotonia’

Nesta colaboração com Ozuna, a colombiana compartilhou que a culpada pela separação foi a monotonia, garantindo que as coisas terminaram mal entre eles.

‘Sessões de Música BZRP #53′

Nesta colaboração com Bizarrap, a colombiana se soltou, apontando muitas coisas que calou durante seu relacionamento, garantindo que nem tudo era felicidade.

‘TQG’

Nesta música, ao lado de Karol G, Shakira criticou o empresário, afirmando que nem sempre deu mais atenção ao seu relacionamento.

‘Última’

Após o lançamento de seu álbum mais recente, destaca-se que Shakira dedicou esta música a Piqué, na qual dá a entender que ainda não consegue esquecê-lo, apesar de tudo o que aconteceu.