Biógrafo real lança previsões impactantes sobre William, Harry e Meghan Markle

Hugo Vickers aproveitou a manhã de Domingo de Ramos para estar perto do castelo de Windsor e testemunhar o retorno do rei Charles III. Ele afirma que gostou de vê-lo bem. Em seus 72 anos de vida, o biógrafo da monarquia britânica nunca tinha visto uma agitação como essa que abalou as estruturas de uma dinastia centenária que ele mesmo viu crescer.

Biografo real revela detalhes chocantes sobre o futuro de William, Harry e Meghan

O reconhecido biógrafo compartilhou seus pensamentos em uma entrevista exclusiva com o site La Razón, onde admitiu que tem se sentido sobrecarregado nas últimas semanas pela curiosidade da mídia e dos cidadãos. “Continuo assediado pelas pessoas que me perguntam. E isso consome muito do meu tempo”.

Hugo Vickers é um autor de uma vintena de livros, conselheiro histórico para cinema e membro do comitê organizador do jubileu de prata da falecida rainha Elizabeth II. Sua extensa obra sobre a Capela de São Jorge tem o prefácio do falecido Duque de Edimburgo e passou mais de 40 anos seguindo os passos, em público e em privado, da rainha mãe para escrever a biografia “Elizabeth, The Queen Mother”.

O especialista em assuntos reais alerta sobre a difícil situação que a coroa britânica está enfrentando

Qualquer movimento, portanto, ele detecta a quilômetros de distância e, embora esteja preocupado, ele se mostra otimista: "A monarquia não está passando por um momento fácil e há muito poucos para fazer o trabalho. Mas é uma instituição forte. O príncipe William tem o problema habitual de todos os herdeiros, que é não saber quando irá suceder, mas poderia ser a qualquer momento. Ele está a um passo do trono. Dado que seu pai e sua esposa estão recebendo tratamento, ele deve estar sob grande estresse".

Além disso, o papel de pai dele também não é simples: "Ele tem uma família muito jovem em casa aprendendo a conviver com a doença de sua mãe. William pode enfrentar problemas políticos e globais gerais, além de um irmão irritante que pode causar problemas. Tudo isso é muito complicado, mas ele parece estar lidando muito bem com isso. Ele está assumindo responsabilidades reais e parece estar cumprindo-as bem", concluiu o especialista.

Também preocupa a Hugo Vickers a escassez de peças reais no tabuleiro, o monarca não pode fazer tudo e a doença do filho mais novo não resolve nada. “Tenho certeza de que o príncipe Harry é vítima de sua esposa. Minha sensação é que ele está aterrorizado por ela e também aterrorizado de perdê-la. Ela tem um histórico de abandonar as pessoas. Suspeito que ela o abandonará. O rei deixou a porta aberta para que ele retorne. Não será fácil”, concluiu.