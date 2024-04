Assim era a aparência de Sarah Jessica Parker quando protagonizou Sex and the City

Atualmente, Sex and the City é considerada uma das séries mais bem-sucedidas dos anos 90 e início dos anos 2000, sendo uma referência na cultura pop, então aqui mostramos como a protagonista Sarah Jessica Parker parecia naquela época.

Sarah Jessica Parker em Sex and the City

Conhecida por seu papel principal como Carrie Bradshaw na aclamada série, ela deixou uma marca indelével na cultura pop como um ícone de estilo, feminismo e empoderamento.

O legado de Sarah Jessica Parker vai além da moda. Através de sua interpretação de Carrie Bradshaw, Parker incorporou uma mulher forte, independente e confiante, que desafiou convenções sociais e lutou pelo amor e realização pessoal em seus próprios termos.

Seu personagem inspirou milhões de mulheres a perseguir seus sonhos e a não se contentar com menos do que merecem em todas as áreas de suas vidas.

Assim ela era na primeira temporada desta série:

O sucesso de Sex and the City

A série estreou em 1998, terminou em 2004 e consiste em seis temporadas.

Mostra-nos a vida de 'Carrie', 'Miranda', 'Samantha' e 'Charlotte', quatro mulheres na casa dos trinta anos que vivem em Nova Iorque.

'Carrie' tem uma coluna chamada 'Sex and the City', no jornal fictício 'The New York Star', onde ela narra seus problemas amorosos e os de suas amigas.

Ao longo da história, cada protagonista tem vários relacionamentos, até que todas encontram o amor.

Os temas abordados pela série eram um pouco avançados para a sua época, o que fez com que tivesse sucesso entre o público.

Em 2008, o filme 'Sex and the City' foi feito, e dois anos depois foi feita uma segunda parte.

Enquanto o reboot intitulado 'And Just Like That...' estreou em 2021, gerando diversos comentários divergentes entre os fãs.