Grazi Massafera abre intimidade, mas revela vida pacata: “Faço fofoca de mim mesma”

Não é todo mundo que lembra, mas antes de brilhar como atriz e em propagandas, Grazi Massafera era anônima, ganhando fama após participar do BBB 5.

Agora com 41 anos, a famosa considera sua vida um pouco pacata, mas disse que aproveita enquanto está com saúde.

“Não tenho essa vida pessoal tão interessante assim. Por isso, talvez, eu seja atriz, para poder viver coisas interessantes. Eu sou do dia, eu amo malhar. À noite eu quero dormir ou fazer coisinha. Tenho minha libido lá em cima, sou mulher, sou sadia, estou na idade da loba. Daqui a pouco vem a menopausa, deixa eu aproveitar. Deixa eu fazer coisinha, deixa eu coisar em paz”, disse ela em entrevista ao canal da jornalista ‘Foquinha’, no YouTube.

Na conversa, ela também fala mais sobre a vida pessoal e sobre como é lidar com exposição oriunda da fama.

“Gosto de namorar, mas ninguém é obrigado a saber da minha vida e eu não sou obrigada a falar também. Quando eu quero, eu falo e faço fofoca de mim mesma. Não me levo tão a sério a ponto de ter que me esconder por algum motivo. Se eu tiver namorando, eu falo. Se eu não tiver, é só coisinha mesmo”.

Filme ao lado de Reynaldo Gianecchini

Grazi faz par romântico com Reynaldo Gianecchini no filme ‘Uma família feliz’, que está em cartaz no cinema. Na trama, a atriz interpreta Eva, mãe de gêmeas e que, ao dar à luz a um terceiro filho, começa a sofrer com problemas e enfrenta acusações até mesmo da própria família.