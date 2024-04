‘Vai embora!’ Público não aceita o pedido cruel feito por Mariana em Renascer

Quem acompanha a novela Renascer deseja que Mariana (Theresa Fonseca) vá embora o mais rápido possível da vida de José Inocêncio (Marcos Palmeira). A decepção começou depois do capítulo desta terça-feira (09), quando a personagem pediu para que tirasse a imagem da Santa da fazenda.

O momento foi tão polêmico, que os fãs do remake da Globo não conseguiram se segurar e foram para as redes sociais que estavam fartos da insegurança de Mariana na novela: “Vai logo embora, Mariana”, pediram diversas pessoas no perfil oficial da Globo no Instagram.

Uma pessoa chegou a lembrar que José Inocêncio nunca escondeu que ainda amava Maria Santa (Duda Santos) quando se casou pela segunda vez na novela Renascer: “Ué, ela [Mariana] casou sabendo que ele ainda amava a Maria. Tô achando é bom…ela poderia estar com alguém que gostava dela, né”.

Cena chocante de Theresa Fonseca e Sophie Charlotte fez Renascer viralizar (Reprodução/Globo)

Indignada, uma mulher escreveu nos comentários do vídeo que circula na web que Mariana “não tem respeito” com a imagem de uma Santa e muito menos com a memória da falecida esposa do protagonista da novela das 21 horas, da TV Globo: “Desde o começo, ela sabia o quanto a Santa é importante pro Inocêncio, agora que ficar pertubando ele”.

Lembrando que Renascer é um remake, uma telespectadora lembrou quando assistiu a novela em 1993, quando a trama foi ao ar pela primeira vez na Globo.

“A cena mais triste da novela, chorei na primeira versão. A imagem de Nossa Senhora das Graças (na original a imagem era de Nossa Senhora da Assunção) sendo retirada da sala enquanto Inácia e as rezadeiras forram o chão com ramos, rosas e sopram incensos...tudo por um capricho de vingança desta Mariana. Ela só veio para causar desgosto”.

Relembre a cena polêmica de Renascer

Como aconteceu em 1993, quando Renascer foi escrita por Benedito Ruy Barbosa, Mariana pede para que José Inocêncio tire a imagem da Santa de casa e o protagonista diz para ela não repetir isso nem brincando.

Na discussão, Mariana afirma que Inocêncio precisa admitir que Maria Santa vive na imagem e ele afirma que tudo não passa de uma bobagem.

A partir daí, a segunda esposa do fazendeiro faz uma proposta: “Então, por que você não tira ela daqui? Vamos construir a capela que Padre Santo sempre quis, sempre lhe pediu? Tira ela daqui, Inocêncio, para que a gente possa tentar ser feliz”.

Contra isso, José Inocêncio diz que nenhum personagem de Renascer vai tirar a imagem da Santa da fazenda: “Enquanto eu for vivo...ninguém me rela um dedo nessa imagem”, avisa o homem.

Então, Mariana avisa que enquanto a imagem estiver na fazenda, ela deixa de viver lá e José Inocêncio mantém sua palavra: “Se você for, não tem volta. Vai ser uma vez só, bote isso na sua cabeça”.