Terremoto na realeza: acusam Meghan Markle de ser infiel a Harry e revelam quem é o suposto amante

No meio da complicada situação que a monarquia britânica enfrenta com as doenças de dois de seus indivíduos mais importantes, agora um novo rumor persegue Meghan Markle. Segundo a imprensa americana, a duquesa de Sussex teria sido infiel ao príncipe Harry.

Crise na realeza britânica

Este novo rumor se junta à crise que a família real está enfrentando, já que devido às longas ausências de Kate Middleton e do rei Charles III, são muito poucos os membros efetivos que podem lidar com a agenda da coroa inglesa.

De acordo com informações coletadas pela revista americana InTouch, a duquesa de Sussex teria tido um relacionamento amoroso extraconjugal com um membro de sua equipe de segurança. Este suposto caso teria ocorrido enquanto ela estava na Inglaterra e teria resultado em uma grande crise para o casal.

Além disso, diz-se que isso os teria levado a tomar a decisão de se mudar para solo americano para recomeçar. No entanto, isso não foi suficiente porque a traição gerou uma grande desconfiança em seu casamento, algo que até hoje não foi totalmente recuperado, sugere o meio de comunicação citado.

Meghan Markle teria enganado o príncipe Harry

No entanto, não foi mencionada a identidade do suposto sujeito com quem a duquesa teria tido um relacionamento extraconjugal, e também não foram fornecidas mais provas que corroborem esse rumor americano.

Por outro lado, não é a primeira vez que surgem rumores sobre Meghan Markle, pois a especialista em assuntos da realeza Angela Levin disse que não está claro se a ex-atriz de Hollywood havia ou não terminado com o chef Cory Vitelio antes de iniciar seu relacionamento com o príncipe Harry.