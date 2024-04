Príncipe William ‘quebra silêncio’ nas redes após o diagnóstico de câncer de Kate Middleton

Príncipe William, aos 41 anos, rompeu o silêncio nas redes sociais pela primeira vez desde que sua esposa, Kate, anunciou seu diagnóstico de câncer.

Em um momento de apoio e solidariedade, o Príncipe de Gales compartilhou uma mensagem pessoal em homenagem à jogadora de futebol Rachel Daly, que recentemente anunciou sua aposentadoria, na conta oficial do Instagram que divide com a Princesa de Gales.

Apoio em tempos difíceis

Durante as férias de Páscoa, William, junto a Kate e seus três filhos, Príncipe George, Princesa Charlotte e Príncipe Louis, tem mantido um perfil discreto enquanto a Princesa se recupera, submetendo-se a sessões de quimioterapia preventiva.

Recomendados

O tratamento segue a descoberta da doença após uma cirurgia abdominal maior no início do ano. A ausência pública do Príncipe desde o anúncio de Kate indica o momento de recolhimento e cuidado pelo qual a família está passando.

Kate, em um discurso emocionante para a nação, compartilhou como ela e William têm feito de tudo para processar e gerenciar esta fase desafiadora privadamente, em prol de sua jovem família. Ter William ao seu lado foi destacado por ela como um “grande conforto”, enquanto se concentra em sua recuperação completa.

Foto: Instagram @princeandprincessofwales

A publicação de William homenageando Rachel Daly, ex-jogadora da equipe que ele torce, o Aston Villa, marca a primeira nota pessoal de ambos, o Príncipe ou a Princesa de Gales, desde o anúncio do choque de Kate.

Daly, uma talentosa jogadora que marcou 16 gols em 84 jogos por sua nação, expressou que chegou o momento de “passar o bastão para a próxima geração”, refletindo sobre sua carreira e as memórias inesquecíveis com a equipe.

Fonte: Daily Mail