Nanda Costa explica escolha de calça com ‘mão boba’ que usou em evento

Não é somente a atuação de Nanda Costa, em ‘Justiça 2′, da Globoplay’, que promete causar. Antes mesmo da estreia, que acontece na próxima quinta-feira (12), a atriz de 37 anos já ousou ao escolher um look diferente em evento de lançamento da série, no Rio de Janeiro.

A calça que estava utilizando tinha o desenho de uma mão, que ia da cintura à virilha. Em entrevista, a celebridade explicou a escolha do look.

“Ah, eu acho que eu sou essa essa mistura assim. Acho que cada vez mais eu vou me descobrindo, às vezes eu falo: ‘ah, eu acho que eu tenho um jeito mais masculino, mas eu amo um batom vermelho’, ‘eu amo mulher, eu amo minha profissão’”, disse.

A atriz também deu mais detalhes da calça com o desenho da ‘mão boba’, que na verdade é uma analogia à uma mãozinha extra, como ela mesmo apontou em seu Instagram.

“Eu estava em São Paulo, fui fazer o Conversa com Bial, passei na vitrine e aí vi essa roupa. A loja estava fechada, aí entrei no site, porque eu queria, e a roupa chegou hoje junto com a minha mudança. É isso de ter mais uma mão, de que a gente não faz nada sozinha. Tem essa série escrita por uma mulher, atuou cercada de mulheres, tenho duas filhas, uma companheira maravilhosa que é a Lan, e acho que isso também fala sobre o prazer feminino, seja trabalhando, maternando, se relacionando.”

Já em sua rede social, Nanda escreveu:

“Passei na vitrine e pirei nessa calça. Tem tudo a ver com o meu momento: duas filhas, mil compromissos, pré estreia de Justiça 2 no mesmo dia em que o caminhão com a minha mudança chega a Salvador. Tô precisando de uma mão, que possa me dar, ao mesmo tempo, ajuda e prazer porque, afinal, ninguém é de ferro e nada se realiza sem desejo”.