Margot Robbie muda o visual e opta por franja que será tendência nesta temporada

Margot Robbie deixou para trás seu personagem como Barbie, que foi um sucesso mundial e poderia persegui-la por vários anos, mas ela busca deixar para trás o personagem, apostando em uma mudança radical de visual.

A atriz deixou claro suas intenções de se afastar do mundo rosa, por isso ela já tem um novo projeto ‘A Big Bold Beautiful Journey’ e desta vez será ao lado de Colin Farrell.

As imagens de Margott no set de gravações começaram a aparecer nas redes sociais e a mudança de estilo da diva de 33 anos promete se tornar tendência nesta nova temporada.

O novo visual de Margot Robbie perfeito para esta temporada

Margot Robbie é uma das mulheres mais elogiadas de Hollywood por sua beleza, então cada uma de suas escolhas, seja de visual ou de cabelo, rapidamente se tornam tendência. Agora, ela optou por usar seu cabelo comprido em um tom loiro escuro com tons avermelhados e fez um corte aberto em sua franja, com o qual ela parece igualmente bonita e elegante.

Não apenas esta cor de cabelo está na moda, mas também o corte de franja, pois já vimos outras famosas mudando sua aparência ao optar por este estilo, como é o caso de Julieta Cazzucheli, mais conhecida como Cazzu, que tem recebido muitos elogios pelo charme que este visual lhe proporcionou.

Sendo uma atriz bastante versátil, Margot fez várias mudanças e não é a primeira vez que a vemos usando essa franja, já que no tapete vermelho do Oscar 2021 ela usava um penteado ondulado com franja, embora naquela ocasião tivesse mechas loiras e caramelo.

Os elogios não demoraram a aparecer e para seu novo personagem, ele foi visto com um visual composto por uma calça jeans com botas altas em marrom e uma camisa azul escuro com decote em V e mangas curtas.

Sem dúvida, mais uma vez Robbie deixou claro por que é uma das mulheres mais aclamadas da indústria cinematográfica, pois mesmo que seu sucesso com Barbie ainda esteja fresco, ela já tem uma agenda com novos projetos.

A sua aparição num set de gravações surpreendeu os seus fãs, uma vez que ela própria tinha assegurado que iria tirar uma pausa na atuação para não causar fadiga nos espetadores. No entanto, o seu novo projeto poderá ser lançado apenas em 2025.

“Acho que todo mundo já está cansado de me ver por agora. Provavelmente deveria sumir das telas por um tempo. Honestamente, se eu fizesse outro filme agora, as pessoas diriam: ‘Ela de novo? Acabamos de passar um verão inteiro com ela. Já superamos isso’”, disse.