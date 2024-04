Madonna: quem seriam os convidados especiais da sua turnê?

Começam as especulações sobre os convidados para seus shows no México (Foto: Getty Images)

Madonna está cada vez mais perto do México. A Rainha do pop vai oferecer uma série de shows no Palacio de los Deportes na Cidade do México como parte da Celebration Tour.

Nos dias 20, 21, 23, 24 e 26 de abril de 2024, o Domo de Cobre abrirá suas portas para shows de estrelas internacionais que já estão esgotados.

Como parte desta temática, Madonna costuma ter alguns convidados especiais, como aconteceu com Cardi B em um dos shows que ela fez em Los Angeles. Assim como Ricky Martin no Kaseya Center, em Miami.

Jean Paul Gautier, Donatella Versace, Julia Fox, Amy Schumer, Pamela Anderson e David Harbour foram outros famosos jurados no baile da Vogue. Além disso, foi sua filha mais velha, Lourdes León, a primeira convidada do show, no qual até um Papai Noel participou, em um de seus shows em Washington DC.

Começam as especulações sobre os convidados para seus shows no México (Kevin Mazur/WireImage for Live Nation)

Madonna está celebrando 40 anos de carreira com a The Celebration Tour 2024, uma série de concertos que a levaram por vários países, onde conseguiu conquistar seus fiéis seguidores com cada um de seus sucessos.

Além disso, a cantora desenvolveu um segmento divertido no qual ela se senta em uma cadeira para avaliar a dança livre de suas dançarinas e dançarinos.

As redes sociais nunca descansam, com o próximo início dos concertos da Madonna no México, já existem várias apostas e propostas de artistas mexicanos que poderiam subir ao palco. Circulam os seguintes nomes... Será que eles poderiam chegar até a Madonna?