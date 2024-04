Kate Middleton aparece novamente e faz isso de uma maneira incomum

O Príncipe e a Princesa de Gales visitam Birmingham Caherine, Princesa de Gales, encontra-se com o público após uma visita à Prefeitura durante sua visita a Birmingham em 20 de abril de 2023 em Birmingham, Inglaterra. O Príncipe e a Princesa de Gales estão visitando a cidade para conhecer futuros líderes criativos e celebrar a diversidade cultural da cidade (Foto de Jacob King - WPA Pool/Getty Images) (WPA Pool/Getty Images)

Kate Middleton tem mantido os seguidores da família real britânica em suspense, depois de revelar que foi diagnosticada com câncer, mas sem oferecer mais detalhes sobre sua situação e voltar ao silêncio e à ausência para proteger sua privacidade.

A princesa de Gales tornou-se uma das mulheres mais comentadas de 2024 devido à onda de especulações causada por sua intervenção cirúrgica abdominal no meio de janeiro e, em seguida, pela publicação de uma de suas fotos com seus filhos, que levantou suspeitas de que algo estava acontecendo.

Depois de lançar um vídeo em 22 de março para informar sobre sua situação e acalmar as águas agitadas, mais uma vez Middleton deu sinais de vida e o fez de uma maneira particular.

O gesto de Kate Middleton para seus seguidores

São centenas as mensagens de apoio que Kate Middleton recebeu após revelar o delicado problema de saúde que enfrenta ao passar por quimioterapia preventiva para superar a doença.

As notas e presentes não pararam de chegar para a futura rainha da Inglaterra, pois muitos foram entregues a membros reais e outros foram enviados diretamente para o Palácio de Kensington, fazendo com que a própria monarca tenha reservado um tempo para responder a alguns deles.

Uma mulher, através de sua conta no X, revelou com grande emoção e surpresa que recebeu uma carta da coroa depois que ela enviou uma mensagem de rápida recuperação para a princesa após sua cirurgia.

"Em janeiro, quando nos informaram que nossa linda princesa de Gales passou por uma cirurgia, enviei um cartão com os nossos melhores desejos (minha família e eu) para a cura e, é claro, muito amor. Hoje recebi este belo reconhecimento e posso dizer honestamente que irei valorizá-lo pelo resto da minha vida. O envelope tem o Palácio de Kensington na parte de trás, haha, meu marido [sic] pensou que teria que tirar seu terno para uma festa no jardim (bobinho ele), mas está tão impressionado quanto eu ao receber este belo e muito valorizado cartão. Continuamos com orações e desejos de cura para nossa linda princesa de Gales", escreveu ao lado da foto."

Trata-se de um cartão impresso em cartolina com o timbre do Palácio na parte superior, que dizia: “Obrigado pelos seus amáveis bons desejos para Sua Alteza Real, a Princesa de Gales. Seu gesto atencioso é muito apreciado”.

Os reais britânicos costumam fazer esse tipo de gesto com seus seguidores em ocasiões especiais como aniversários e Natal e o fazem junto com uma foto, mas desta vez, Kate quebrou a tradição da família ao deixar o cartão em branco sem adicionar uma foto dela.