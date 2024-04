“Finalmente está vestida”: Anitta e seu elegante visual para o evento da Dolce&Gabbana

Anitta tem se destacado como uma das cantoras latinas mais sensuais graças aos seus movimentos ao dançar e à sua maneira exuberante de se vestir, deixando pouco para a imaginação. Apesar dos elogios que recebe, também tem sido duramente criticada por parecer “vulgar”.

Com suas letras e movimentos de ‘sarrar’, ela fez mais de um dançar, e suas danças se tornaram virais nas redes sociais, mantendo-a como uma das reggaetoneras mais comentadas do momento.

Embora a brasileira enfrente muitos comentários negativos diariamente por seu exibicionismo, ela demonstrou que também sabe se vestir em momentos importantes.

Recomendados

Anitta e seu visual cheio de elegância em um evento da Dolce & Gabbana

Anitta marcou presença em um novo aniversário da Dolce & Gabbana no Palácio Real de Milão, Itália, no último sábado, 6 de março, e deixou mais de um apaixonado com seu visual.

O evento contou com a presença de celebridades como Demi Moore, Cher, Naomi Campbell, entre outras, e foi repleto de looks deslumbrantes e sensuais; embora muitos esperassem que a cantora aparecesse com uma roupa sensual com transparências ou que mostrasse seus atributos, ela preferiu dar lições de estilo.

Para a grande noite, Anitta destilou elegância, estilo e glamour ao chegar com um vestido de alta costura em branco com cinto preto, decote em coração e alças, ao qual acrescentou um casaco branco imaculado, meias, sapatos pretos, bolsa brilhante, um colar preto grosso, um crucifixo com tachas ao redor do pescoço e uma carteira de mão brilhante que combinava perfeitamente com seu look.

Para o seu cabelo, ela optou por usá-lo preso em um coque e com uma mecha na parte da frente, enquanto para a maquiagem ela escolheu tons nudes e esfumados.

Sem dúvida, a famosa de 31 anos surpreendeu mais de um com sua escolha e os elogios choveram em redes sociais como nunca antes.

“Pela primeira vez que Anitta se veste bem! Achei elegante”, “Anitta deixando todos surpresos”, “Anitta me surpreendeu, primeira vez que a vejo tão bonita e arrumada”, “Como Anitta está linda, mais do que quando está mostrando tudo”, foram alguns comentários deixados por internautas após verem a cantora de reggaeton.