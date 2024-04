Filho de Roseana Murray revela estado de saúde da mãe após ataque por pitbulls: ‘bestas assassinas’

O violonista e guitarrista Guga Murray, filho da escritora Roseana Murray, revelou nesta terça-feira o estado de saúde da mãe após ataque por pitbulls.

No Instagram, ele contou que a mãe acabou perdendo o braço: “Ela não se rendeu, se protegeu com o braço direito e salvou sua vida”.

Já estável, Reseana segue no hospistal e já está conversando com os filhos e netos, bem humorada, na medida do possível.

Ele escreveu no perfil: “Amigos queridos. Com calma vou respondendo e atualizando os amigos por aqui que escreveram e os que apenas estão lendo isso.Minha mãe lutou com a força de titã contra 3 bestas assassinas e venceu”.

“Ela não se rendeu, se protegeu com o braço direito e salvou sua vida. O braço se foi e, ao tomar real conhecimento da situação ontem, ela reagiu da seguinte forma: " - paciência, vou ter que aprender a escrever com a mão esquerda”. Ela está inteira por dentro, milagrosamente”.

“Conversando com os filhos e netos, bem humorada, na medida do possível e com a força de viver de 10 gigantes. Sabemos que não será fácil. Sabemos dos riscos que ela ainda está correndo, mas temos muita fé que ela irá superar”.

“A “beleza colateral” desta tragédia também é enorme. Uma rede gigante de amor foi tecida em algumas horas para ampará-la e essa rede não para de crescer”.

“Você e todos os que enviaram e enviam suas orações pra ela faz parte dessa rede gigante. Isso é bonito e lhe dá, nos dá forças para seguir adiante. Obrigado do fundo do coração”, completou. Confira: