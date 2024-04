“Com filtro qualquer”, o vídeo de Shakira se maquiando que causou indignação por “não se mostrar real”

Shakira é uma das cantoras latinas mais famosas e bem-sucedidas, que aos 47 anos continua a colher sucessos, especialmente após o lançamento de seu álbum “Las mujeres ya no lloran”.

A celebridade conseguiu quebrar recordes com seu álbum mais recente, que era o mais esperado por seus fãs, e está cada vez mais bonita, jovem e sexy com seus visuais.

A cantora impõe moda e tendências com seus looks ousados e sensuais, com os quais exibe seu corpão e parece ter 20 anos.

Recomendados

No entanto, a celebridade não escapa das críticas por suas rugas, que muitos afirmam que ela tenta esconder usando tantos filtros em suas redes sociais.

Shakira e seu vídeo se maquiando

Shakira compartilhou um vídeo em que mostrava como se maquiava através de suas redes, revelando até o truque que usa para seus lábios grossos e provando que não é graças ao botox.

No vídeo, a cantora mostra como se arruma diariamente aplicando base, corretivo, rímel, batom, brilho e como contorna seus lábios para que pareçam grossos e volumosos, mas recebeu críticas cruéis por usar um filtro e não se mostrar ao natural.

“Não entendo por que se maquiam supostamente para parecerem melhores e ainda por cima usam filtro”, “está como a JLo, com filtros todas nós parecemos perfeitas, mostre-se real”, “com filtros qualquer um parece bem”, “Shakira, não use muito filtro senão parece outra nas entrevistas”, “Tentei imaginar a Shakira mas tinha muito filtro e vi outra mulher 😂”, “Adoro a Shakira, mas com muito filtro... 😢 Quase nem se veem as cores”, e “nada natural essa mulher e nada real” foram algumas das reações no vídeo.

Não é a primeira vez que a criticam por usar filtros, pois costuma sempre colocar filtros em suas fotos e vídeos, mas apesar das críticas, ela não deixa de fazê-lo e prova que isso a faz sentir bem e não está errado.

No entanto, há alguns dias um vídeo compartilhado em uma conta do TikTok a expôs ao aparecer sem filtros ou photoshop, mostrando suas rugas, algo pelo qual ela foi criticada.