‘Até o Limite’ na Netflix: sobre o que é o filme de Mel Gibson que está em destaque na plataforma de streaming?

O surgimento de plataformas de streaming como a Netflix permitiu que filmes que talvez não tenham tido grande repercussão nas salas de cinema tenham uma nova oportunidade diante do público.

Este é o caso de ‘Até o Limite’ (On the line), um filme estrelado por Mel Gibson, que passou despercebido em 2022 quando foi lançado nos cinemas, mas agora está no top 10 da Netflix nos Estados Unidos.

Definido como um thriller tradicional, o filme com 1 hora e 44 minutos promete aos espectadores momentos de tensão e muita ação.

A seguir, conheça os detalhes deste filme que promete continuar subindo de posição dentro da Netflix.

Detalhes de ‘Até o Limite’

Sobre o que é?

A sinopse aponta o seguinte:

Elvis, um famoso apresentador de rádio noturno, recebe uma chamada anônima ao vivo. O misterioso homem do outro lado da linha ameaça matar sua família se ele não cumprir suas exigências. Para salvar seus entes queridos, Elvis terá que jogar um perigoso jogo de gato e rato com o sequestrador, tudo isso enquanto está no ar.

Elenco:

Mel Gibson como Elvis

Walton Goggins como o sequestrador

Enrique Arce como Díaz

Lidia Porto como Gabriela

Alexia Rasmussen como Ashley

Paul Spera como Donnie

William Katt como o diretor da rádio

Diretor / Roteirista / Produtor

O filme é dirigido por Romuald Boulange, com um roteiro de Randall Wallace. Tudo sob a produção geral de Mel Gibson.

Data de lançamento

O filme foi lançado em 30 de novembro de 2022, arrecadando uma receita modesta de $12 milhões.

Reboque

Críticas

O filme tem a seguinte pontuação nos portais especializados:

RottenTomatoes: 20%

20% IMDb: 5,4

Entre as opiniões sobre o filme, destaca-se:

"Tudo isso é filmado com um estilo simples, quase amador, com muitas tomadas manuais por cima do ombro nas cenas de diálogo (...)", Jake Wilson: Sydney Morning Herald

"Uma oportunidade perdida, que rapidamente começa a perder o rumo. Portanto, este é provavelmente um filme que você deve ignorar. Se seu amigo ligar e recomendar, provavelmente você deve desligar rapidamente", Lee Brown: The Review Geek.

“O temperamento mal-humorado de Mel Gibson endureceu a ponto de deixar pouco espaço para modulação, o que é um problema (...)” Jake Wilson: The Age.