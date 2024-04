“Adoro como ela homenageia Lady Di”: o polêmico visual da rainha Elizabeth no casamento de Charles e Camilla que se tornou viral

O polêmico visual da rainha Elizabeth no casamento de Charles e Camilla que se tornou viral Sean Gallup / Peter Summers / Getty Images (Sean Gallup/Peter Summers / Getty Images)

A controversa escolha de estilo da rainha Elizabeth II para o casamento do atual rei Charles e da rainha Camila em 2005 se tornou o foco de um novo vídeo viral, já que imagens do dia foram compartilhadas nas redes sociais, enquanto o casal celebra seu 19º aniversário de casamento.

Uma mulher cheia de elegância e estilo

Charles e Camila se casaram em 9 de abril de 2005, encerrando um caminho de décadas até o altar que envolveu uma série de dramas e reviravoltas, incluindo divórcios de seus cônjuges anteriores, a princesa Diana e Andrew Parker Bowles.

Rei Charles III / Camila Parker AP Photo / Petr David Josek (Petr David Josek/AP)

O controverso romance do casal foi criticado após a morte de Lady Di em 1997, embora no momento de seu noivado, oito anos depois, a opinião pública já havia se dissipado em direção ao então herdeiro do trono e sua futura esposa.

A rainha Elizabeth II tornou-se um pilar fundamental para o casamento de Charles e Camila, como chefe da monarquia e da Igreja da Inglaterra, conceder permissão ao herdeiro do trono para se casar novamente exigiu muita flexibilidade pessoal e institucionalidade.

Quebrou tradições ao se vestir de branco no casamento

Apesar de a rainha ter feito inúmeras concessões pessoais para a união de Charles e Camila, um aspecto muito importante do dia gerou muitas especulações sobre se ela realmente aprovava: a sua escolha de vestuário.

Para a união na capela, a rainha Elizabeth II decidiu quebrar a tradição estabelecida em torno dos casamentos ao se vestir de branco. Alguns internautas e usuários de redes sociais interpretaram isso como uma indireta percebida para Camila, que, segundo se afirma, estava de branco no casamento de Charles e Diana em 1981.

Com as palavras: “Adoro como a rainha Elizabeth ainda a homenageia depois de todos esses anos”, o videoclipe parece sugerir que o traje branco da monarca em 2005 foi de alguma forma uma homenagem à falecida princesa.