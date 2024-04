O suposto novo namorado de Shakira nos presenteia com sua sessão de fotos para Dolce & Gabbana

A prestigiosa casa de moda Dolce & Gabbana celebrou em grande estilo os 40 anos de sua presença no mercado. O Palazzo Reale de Milão, na Itália, foi o espaço que recebeu a constelação de estrelas do mundo artístico que compareceram à inauguração da exposição “From The Heart to The Hands: Dolce & Gabbana”.

Entre as celebridades que estiveram presentes na noite de 7 de abril destacam-se Demi Moore, Rosie Huntington-Whiteley, Bianca Balti, Anitta, Helen Mirren, Theo James, Naomi Campbell, Cher e o ator e modelo Lucien Laviscount, que esteve sob os holofotes em 22 de março, quando foi lançada a música "Puntería" de Shakira, na qual o artista franco-britânico protagonizou cenas quentes.

Imediatamente se especulou que ele, com 31 anos, e a compositora de 47 anos, começaram um romance porque foram vistos jantando juntos e também compartilharam um show gratuito que ela ofereceu em Nova York. O ator de "Emily em Paris" se parece muito com o piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, com quem também foi ligado romanticamente.

O fato é que Laviscount chamou a atenção no último sábado na exposição que estará até abril. Ele usava calças, uma camisa de manga comprida ajustada e um grande casaco, tudo em um elegante preto que o fez parecer mais cativante do que nunca. A jovem celebridade compartilhou em sua conta do Instagram três fotos do evento e rapidamente a caixa de comentários se encheu.

"O único que sei é que Shaki tem bom gosto", "Shaki tem boa pontaria", "Onde está @shakira? Vocês dois ficam tão bem juntos", "Vou desmaiar. Ele é o homem mais bonito ❤️", "Como bem @shakira", "Me apaixonei 😍", foram apenas alguns dos comentários deixados para o modelo.

Recentemente, o meio de comunicação Daily Mail publicou que os conhecidos da artista colombiana não estariam de acordo com o suposto relacionamento por dois motivos: o primeiro é a idade (16 anos de diferença); e o segundo é que Lucien estaria se aproveitando da fama de Shakira para impulsionar sua carreira.

"Shakira está desesperada para se apaixonar, mas seus amigos estão preocupados porque Lucien tem subido lentamente na escala de celebridades enquanto namora mulheres que eram tudo menos famosas que Shakira", contou uma fonte próxima à intérprete de "Ojos así", de acordo com o Daily Mail.

No entanto, na primeira semana de abril, também surgiram rumores de que ela teria um relacionamento com Hamilton, porque foram lançadas indiretas através das redes sociais, já que pediram a ele para cantar "Hip's don't lie", música de Shakira, mas ele se recusou rindo, e depois compartilhou uma história com um emoji de foguete, como a recente música da cantora de Barranquilla.

No entanto, ela não ficou para trás, pois enquanto dirigia seu carro e cantava "Puntería", ela colocou no vídeo um emoji de um carro de Fórmula 1.