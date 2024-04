Paolla Oliveira viaja para realizar sonho antigo, mas faz segredo sobre destino

A rotina de uma celebridade pode ser bem corrida, porém, algumas viagens, mesmo que a trabalho, podem ser importantes para realizar alguns sonhos.

Ao menos isso é o que vai acontecer com Paolla Oliveira. A atriz publicou uma série de stories em seu Instagram, partindo para uma viagem misteriosa.

No primeiro vídeo, a atriz de 41 anos se despede do namorado Diogo Nogueira com uma música do próprio cantor. “Pensando em casamento até depois do fim”, diz um trecho da canção ‘À Moda Antiga’.

meta de casal: paolla oliveira e diogo nogueira 💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕💕 pic.twitter.com/E2opaVXQeW — vivi (@tuitavicc) April 7, 2024

Já no segundo story, a celebridade publica uma caixa de perguntas questionando o público qual seria o seu destino. Por último, já dentro do avião, a atriz diz que “viajar é sempre uma coisa maravilhosa”, mas que esse destino é diferente.

“Sabe uma viagem que marca a realização de alguns sonhos antigos? Que honra pode realizar sonhos antigos. Estou indo viajar a convite de uma marca que sou fã há muito tempo e que vou ter um orgulho danado de contar tudo aqui para vocês”, diz Paolla, mantendo segredo sobre o destino.

Paolla Oliveira revela truque durante comercial e motivo impressiona: “pernas inadequadas”

Paolla Oliveira fez uma revelação inusitada envolvendo as suas pernas durante entrevista ao ‘Podpah’, que aconteceu na noite da última quinta-feira (4).

Elogiada e invejada por muitas pessoas, a atriz, de 41 anos, disse que precisou de uma dublê de pernas para realizar uma campanha publicitária pois tinha “as coxas muito grossas”. De acordo com ela, suas pernas foram consideradas “inadequadas” para a realização de um comercial de absorventes.

“Tenho falado muito sobre o corpo, mas toda essa minha vida pregressa fala sobre essa inadequação. Eles achavam que a coxa era muito grossa para fazer um take. Não sei o que ia passar e eles não queriam”, disse a atriz.