“Me chifrava bastante”, revela Danni Suzuki sobre relacionamento com Ricardo Pereira Imagem: reprodução Instagram (@danisuzuki)

Danni Suzuki, de 46 anos, revelou o que a fez terminar a relação com Ricardo Pereira, de 44. Os dois namoraram por um ano e seis meses, em 2005 e atriz disse foi traída algumas vezes.

“Ele me chifrava bastante. A gente conversou anos depois sobre isso. Ele falou ‘Dani, eu era completamente imaturo’. A gente era muito novo. Foi uma sequência [de traições]. Cheguei a perdoá-lo algumas vezes, mas chegou uma hora que não dava mais”, declarou a atriz em entrevista, segundo o Splash Uol.

A atriz também comentou o fato de ter se relacionado com o também ator Ricardo Tozzi em seguida, o que fez algumas pessoas acharem que esse tinha sido o motivo do término. Pereira, inclusive, achou que quem estava sendo traído era ele, após Suzuki ser vista com Tozzi em um restaurante.

“Um ano depois, eu namorei o Tozzi realmente. A gente virou melhores amigos, e depois namoramos realmente. A gente fez par na novela ‘Bang Bang’. Mas a minha relação com ele sempre foi mais de amizade. A gente era mais amigo do que namorado. Não era uma relação sexual, era uma relação de parceria”.

BBB 24: Matteus promete beijo em Isabelle caso ela volte do Paredão

Enfrentando Alane e Lucas Henrique em novo Paredão formado no último domingo (7) no BBB 24, Isabelle conversa com Matteus sobre como ocorreram os votos. Mais votada pela casa, a sister comenta sobre o voto de Matteus, e ‘culpa’ o brother por estar na berlinda.

“Obrigada, você votou em mim!. Se eu estou no Paredão é graças a quem? Ao Matteus”, diz Isabelle. O gaúcho não perde tempo, e faz uma proposta ousada a sister.

“Tá, se tu quiser, depois eu vou me redimir te dando um beijo”, diz Matteus.

Davi, que tem incentivado a formação do novo casal, também participa da conversa, e diz “Olha aí!”, já a manauara comenta: “Esse menino se acha!”.

“Não vai querer?”, retruca Matteus. E Isabelle promete o beijo caso retorne do Paredão. “Quarta-feira, na festa, se eu estiver aqui”, declara.