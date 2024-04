Marido de Anahí esclarece por que não compareceram ao batizado da filha de Maite

RBD As cantoras foram criticadas e comparadas com Anahí por seus looks (@anahi / @christianchavezreal/Instagram)

Recentemente, Maite Perroni e seu marido Andrés Tovar celebraram o batismo de sua filha, Lía, onde não apenas estavam presentes alguns dos membros do RBD, mas também Marimar Vega e seu marido Jerónimo Rodríguez, Adriana Louvier, Fernanda Castillo e seu parceiro Erik Hayser, entre outros.

No entanto, no meio da alegria de ver novamente os membros da banda juntos, muitos usuários questionaram as razões pelas quais Anahí não compareceu, indicando várias teorias, como por exemplo que ela e Maite estavam chateadas.

Por que a Anahí não compareceu ao Batismo de Lía, a filha de Maite Perroni?

No dia 16 de maio de 2023 nasceu a filha de Maite Perroni e Andrés Tovar, pouco depois RBD iniciou sua turnê de despedida, então a famosa decidiu que seria o momento certo para batizar sua filha Lía.

Desta forma, a celebração foi realizada com alguns amigos próximos, mas, além de tudo isso, foi a ausência de Anahí que chamou a atenção de todos, já que nas imagens publicadas nas redes sociais só aparecem Christopher, Christian, Dulce María e Maite acompanhando a pequena.

Após vários rumores, o marido da cantora, Manuel Velasco, decidiu esclarecer a situação para a imprensa durante um encontro com os meios de comunicação no Aeroporto Internacional da Cidade do México.

"São irmãos, têm muito carinho, respeito, e não é de agora, é de muitos anos. Praticamente levam uma vida de uma relação de amizade e carinho, e isso deve prevalecer", explicou.

Além disso, também garantiu que ambos receberam o convite de Maite e Andrés para o evento, mas, devido a compromissos pessoais, não puderam comparecer.

"Agradeço muito o convite; fomos convidados. Até mesmo Andrés Tovar, meu amigo, me ligou para me convidar, mas minha esposa já tinha compromissos e uma viagem, então não pudemos comparecer. Ela já tinha um compromisso anterior e fez questão de comunicar isso a eles", indicou.