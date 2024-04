Fãs fazem um único pedido para Eliana, que deixou o SBT após 15 anos

Após 15 anos no SBT, Eliana pode perder parte do seu público. Depois do rompimento oficial com o canal de Silvio Santos, muitos fãs foram às redes sociais da loira para questionar sobre o seu futuro na televisão.

Com tanta especulação sobre o fim do Programa Eliana, a partir de junho de 2024, anônimos quiseram saber se a famosa vai mesmo assinar com a Globo, depois de anos de boatos.

Aproveitando que Eliana não fechou os comentários de suas publicações no Instagram, um fã perguntou se a saída do SBT não era uma “brincadeira do dia 1º de abril”, Dia da Mentira: “Fala que foi ‘primeiro de abril’... que você não vai para a Globo”.

Sem saber se Eliana vai mesmo assinar com a Globo, uma outra pessoa também criticou o fato da transição de emissora ser verdadeiro: “Te assisto aos domingos há 15 anos! Na emissora lixo nunca vou ter ver! Que pena! Te admiro! Mas cada um sabe de sua vida! Boa sorte!”.

Quando Eliana deixa o SBT?

Segundo um comunicado enviado à imprensa no dia 1º de abril, o acordo entre a emissora de Silvio Santos e a apresentadora foi rompido e seu término acontece em junho deste ano.

“Após quase 15 anos à frente de um programa consolidado e de grande sucesso, Eliana decidiu que era o momento de uma nova fase com outros desafios profissionais, sem jamais esquecer os inúmeros dias de alegria, conquistas e aprendizados vividos na emissora, tanto é que continuará sendo Madrinha do Teleton e faz questão de voltar a emissora para apresentar o programa de arrecadação para a AACD”, declarou o SBT.

O comunicado também enfatiza que o rompimento não foi fácil para ambos os lados: “Ambas as partes expressam de forma legítima sua gratidão mútua e desejam o melhor para o futuro. O SBT reforça ainda seu carinho e torcida pela apresentadora em quaisquer caminhos que ela pretenda seguir, e informa que as portas sempre estarão abertas para ela”.